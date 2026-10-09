https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/5-ilde-uyusturucu-operasyonu-17-kisinin-5-milyar-liralik-mal-varligina-el-konuldu-1109433864.html
5 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 kişinin 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
5 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 kişinin 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Sputnik Türkiye
Hakkari merkezli 5 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda yaklaşık 5 milyar lira değerindeki mal varlığına... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T21:15+0300
2026-10-09T21:15+0300
2026-10-09T21:15+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
polis
polis müdahalesi
polis baskını
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında mali veriler ve finansal analizler incelendi.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından alınan veriler ile narkotik birimlerince elde edilen bilgi ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda, suç gelirlerinin şirketler, ticari faaliyetler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.Bunun üzerine Yüksekova merkezli İstanbul, Bursa, İzmir ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, yaklaşık 5 milyar lira değerinde 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkan ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/71-ilde-uyusturucu-operasyonu-424-supheli-tutuklandi-1108565497.html
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i̇çişleri bakanlığı, polis, polis müdahalesi, polis baskını, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı, kara para, kara para aklama
i̇çişleri bakanlığı, polis, polis müdahalesi, polis baskını, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı, kara para, kara para aklama
5 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 kişinin 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Hakkari merkezli 5 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda yaklaşık 5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu, 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında mali veriler ve finansal analizler incelendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından alınan veriler ile narkotik birimlerince elde edilen bilgi ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda, suç gelirlerinin şirketler, ticari faaliyetler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine Yüksekova merkezli İstanbul, Bursa, İzmir ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yaklaşık 5 milyar lira değerinde 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkan ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.