https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/5-ilde-uyusturucu-operasyonu-17-kisinin-5-milyar-liralik-mal-varligina-el-konuldu-1109433864.html

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 kişinin 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 kişinin 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Sputnik Türkiye

Hakkari merkezli 5 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda yaklaşık 5 milyar lira değerindeki mal varlığına... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T21:15+0300

2026-10-09T21:15+0300

2026-10-09T21:15+0300

türki̇ye

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında mali veriler ve finansal analizler incelendi.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından alınan veriler ile narkotik birimlerince elde edilen bilgi ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda, suç gelirlerinin şirketler, ticari faaliyetler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.Bunun üzerine Yüksekova merkezli İstanbul, Bursa, İzmir ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, yaklaşık 5 milyar lira değerinde 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkan ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/71-ilde-uyusturucu-operasyonu-424-supheli-tutuklandi-1108565497.html

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