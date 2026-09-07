https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/71-ilde-uyusturucu-operasyonu-424-supheli-tutuklandi-1108565497.html

71 ilde uyuşturucu operasyonu: 424 şüpheli tutuklandı

71 ilde uyuşturucu operasyonu: 424 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, 71 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını, 93'ü... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T18:42+0300

2026-09-07T18:42+0300

2026-09-07T18:44+0300

türki̇ye

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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik son 10 günde operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.Operasyonlar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlendi.Çalışmalara 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ve 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hap ele geçirildi.Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 1 ton 917 kilo sentetik ecza ham maddesinin de bulunduğu bildirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 894 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 424'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 93 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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