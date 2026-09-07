https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/71-ilde-uyusturucu-operasyonu-424-supheli-tutuklandi-1108565497.html
71 ilde uyuşturucu operasyonu: 424 şüpheli tutuklandı
71 ilde uyuşturucu operasyonu: 424 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, 71 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını, 93'ü... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T18:42+0300
2026-09-07T18:42+0300
2026-09-07T18:44+0300
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik son 10 günde operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.Operasyonlar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlendi.Çalışmalara 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ve 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hap ele geçirildi.Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 1 ton 917 kilo sentetik ecza ham maddesinin de bulunduğu bildirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 894 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 424'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 93 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , polis baskını, operasyon
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , polis baskını, operasyon
71 ilde uyuşturucu operasyonu: 424 şüpheli tutuklandı
18:42 07.09.2026 (güncellendi: 18:44 07.09.2026)
İçişleri Bakanlığı, 71 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını, 93'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik son 10 günde operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonlar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlendi.
Çalışmalara 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ve 4 milyon 34 bin 459 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 1 ton 917 kilo sentetik ecza ham maddesinin de bulunduğu bildirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 894 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 424'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 93 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.