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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bassavciliktan-fon-sorusturmasi-aciklamasi-yaniltici-bilgi-paylasanlara-adli-islem-kapida-1109381842.html
Başsavcılıktan fon soruşturması açıklaması: 'Yanıltıcı bilgi' paylaşanlara adli işlem kapıda
Başsavcılıktan fon soruşturması açıklaması: 'Yanıltıcı bilgi' paylaşanlara adli işlem kapıda
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturması hakkında gerçeğe aykırı bilgi paylaşanlara yönelik adli işlem... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T10:56+0300
2026-10-08T10:56+0300
türki̇ye
sermaye
soruşturma
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
borsa i̇stanbul
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşılan gerçeğe aykırı iddialara ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında değerlendirileceğini ve bu tür paylaşımları yapanlar hakkında resen adli işlem başlatılacağını bildirdi.Başsavcılık tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmalarında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.Fon soruşturmasında belge incelemeleri sürüyorİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi, belge ve raporlar üzerindeki incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.Açıklamada, soruşturmanın içeriğine ilişkin bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşıldığının görüldüğü ifade edildi.Gerçeğe aykırı paylaşımlar hakkında adli işlem yapılacakBaşsavcılık, soruşturmaya ilişkin gerçeğe aykırı bilgi ve iddiaların paylaşılması konusunda şu açıklamayı yaptı:"Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir."Sermaye piyasası soruşturmalarında 85 kişi tutuklanmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/turkiye-fon-krizi-fitch-ve-jpmorgan-dahil-5-kuresel-devden-beklenmedik-kredi-karari-geldi-1109378656.html
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sermaye, soruşturma, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, borsa i̇stanbul, sermaye piyasası kurulu (spk)
sermaye, soruşturma, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, borsa i̇stanbul, sermaye piyasası kurulu (spk)

Başsavcılıktan fon soruşturması açıklaması: 'Yanıltıcı bilgi' paylaşanlara adli işlem kapıda

10:56 08.10.2026
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturması hakkında gerçeğe aykırı bilgi paylaşanlara yönelik adli işlem yapılacağını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşılan gerçeğe aykırı iddialara ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında değerlendirileceğini ve bu tür paylaşımları yapanlar hakkında resen adli işlem başlatılacağını bildirdi.
Başsavcılık tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmalarında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.

Fon soruşturmasında belge incelemeleri sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi, belge ve raporlar üzerindeki incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturmanın içeriğine ilişkin bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşıldığının görüldüğü ifade edildi.

Gerçeğe aykırı paylaşımlar hakkında adli işlem yapılacak

Başsavcılık, soruşturmaya ilişkin gerçeğe aykırı bilgi ve iddiaların paylaşılması konusunda şu açıklamayı yaptı:
"Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir."

Sermaye piyasası soruşturmalarında 85 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.
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