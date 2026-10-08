https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/trumptan-mekke-ittifaki-yorumu-bence-suudi-arabistana-yardim-etmek-istiyorlar-ve-bence-bu-iyi-bir-1109374577.html

Trump'tan 'Mekke İttifakı' yorumu: 'Bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bence bu iyi bir şey'

Trump'tan 'Mekke İttifakı' yorumu: 'Bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bence bu iyi bir şey'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve kendisine iyi dileklerini ilettiğini açıkladı. Trump ayrıca İran'a ilişkin... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T02:30+0300

2026-10-08T02:30+0300

2026-10-08T02:30+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Filistin'e başlattığı saldırıların üçüncü yıl dönümünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve kendisine 'iyi dileklerini' ilettiğini belirtti.Bir basın mensubunun Netanyahu ile yıldönümü hakkında görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Trump, şöyle yanıt verdi:Trump, diğer tarafın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle 'büyük bir bedel ödediğini' savundu.Trump'tan İran açıklamasıTrump, İran'a ilişkin soruları yanıtlarken, ülkeye askeri ve siyasi açıdan büyük zarar verildiğini öne sürdü:Trump ayrıca İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi.Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan kararına destekTrump yaptığı açıklamada, Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a asker gönderme kararını desteklediğini ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/abdden-yunanistana-4-milyar-dolarlik-askeri-satis-1109374429.html

i̇srail

filistin

i̇ran

pakistan

suudi arabistan

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abd, donald trump, i̇srail, filistin, i̇ran, pakistan, suudi arabistan, türkiye