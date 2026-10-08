https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/trumptan-mekke-ittifaki-yorumu-bence-suudi-arabistana-yardim-etmek-istiyorlar-ve-bence-bu-iyi-bir-1109374577.html
Trump'tan 'Mekke İttifakı' yorumu: 'Bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bence bu iyi bir şey'
Trump'tan 'Mekke İttifakı' yorumu: 'Bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bence bu iyi bir şey'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve kendisine iyi dileklerini ilettiğini açıkladı. Trump ayrıca İran'a ilişkin... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T02:30+0300
2026-10-08T02:30+0300
2026-10-08T02:30+0300
dünya
abd
donald trump
i̇srail
filistin
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pakistan
suudi arabistan
türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Filistin'e başlattığı saldırıların üçüncü yıl dönümünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve kendisine 'iyi dileklerini' ilettiğini belirtti.Bir basın mensubunun Netanyahu ile yıldönümü hakkında görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Trump, şöyle yanıt verdi:Trump, diğer tarafın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle 'büyük bir bedel ödediğini' savundu.Trump'tan İran açıklamasıTrump, İran'a ilişkin soruları yanıtlarken, ülkeye askeri ve siyasi açıdan büyük zarar verildiğini öne sürdü:Trump ayrıca İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi.Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan kararına destekTrump yaptığı açıklamada, Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a asker gönderme kararını desteklediğini ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/abdden-yunanistana-4-milyar-dolarlik-askeri-satis-1109374429.html
i̇srail
filistin
i̇ran
pakistan
suudi arabistan
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abd, donald trump, i̇srail, filistin, i̇ran, pakistan, suudi arabistan, türkiye
abd, donald trump, i̇srail, filistin, i̇ran, pakistan, suudi arabistan, türkiye
Trump'tan 'Mekke İttifakı' yorumu: 'Bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bence bu iyi bir şey'
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve kendisine iyi dileklerini ilettiğini açıkladı. Trump ayrıca İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a asker gönderme kararına destek verdiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Filistin'e başlattığı saldırıların üçüncü yıl dönümünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve kendisine 'iyi dileklerini' ilettiğini belirtti.
Bir basın mensubunun Netanyahu ile yıldönümü hakkında görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Trump, şöyle yanıt verdi:
“Bibi ile görüştüm ve ona iyi dileklerimi sundum. Aynı şekilde İsrail halkına da iyi dileklerimi ilettim”
Trump, diğer tarafın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle 'büyük bir bedel ödediğini' savundu.
Trump'tan İran açıklaması
Trump, İran'a ilişkin soruları yanıtlarken, ülkeye askeri ve siyasi açıdan büyük zarar verildiğini öne sürdü:
Onları ortadan kaldırdık. Tüm ülkeyi ortadan kaldırdık. Orduları ve donanmaları kalmadı
Trump ayrıca İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi.
Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan kararına destek
Trump yaptığı açıklamada, Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a asker gönderme kararını desteklediğini ifade etti:
Bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu iyi bir şey