https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/trumpin-irana-yeniden-saldiri-ihtimali-petrolu-105-dolara-tasidi-borsalar-geriledi-1109397234.html

Trump'ın İran'a yeniden saldırı ihtimali petrolü 105 dolara taşıdı, borsalar geriledi

Trump'ın İran'a yeniden saldırı ihtimali petrolü 105 dolara taşıdı, borsalar geriledi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki haftalarda İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendiriyor olması, petrol fiyatlarının sert yükselmesine ve ABD borsalarının gerilemesine neden oldu.

2026-10-08T17:01+0300

2026-10-08T17:01+0300

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Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü erken işlemlerde yüzde 5'ten fazla yükselerek 105 doların üzerine çıktı. ABD tipi Batı Teksas petrolü (WTI) de yaklaşık yüzde 5 artışla 93 dolara yaklaştı. Avrupa işlemlerinde gösterge dizel vadeli kontratları yüzde 4.5 yükselirken, jet yakıtı için gösterge kabul edilen kalorifer yakıtının fiyatı da yüzde 4'ten fazla arttı.İran'a yeni 'saldırı' sinyaliABD güçlerinin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatabileceği ihtimali ilk olarak dün The Atlantic tarafından bildirilmişti.Ardından yine Amerika merkezli haber portalı Axios'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik muhtemel saldırıların zamanlaması üzerinde gizli bir değerlendirme yürütüyor. Trump, geçen pazar günü "Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" ifadelerini kullanmıştı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ne durumda?İran'ın ticari gemilere yönelik daha küçük çaplı saldırıları, küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini savaş öncesi seviyelerin çok altına düşürdü.MarineTraffic verilerine göre 28 Eylül-4 Ekim döneminde boğazdan günlük ortalama 23'ten az gemi geçti. Savaş öncesinde ise ham petrol ve petrol ürünlerini dünya piyasalarına taşıyan yüzlerce gemi her gün bu güzergahı kullanıyordu.Her tanker için taşıma ücreti arttıÜreticiler artan talebi karşılamak için alternatif sevkiyat yollarına yönelirken, Bloomberg'in Baltic Exchange verilerine dayandırdığı bilgilere göre ABD petrolünü Asya'ya taşıyan bir tanker için ödenen ücret 77 milyon dolara çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/abdden-iran-hazirligi-muhtemel-saldiri-icin-geri-sayim-basladi-1109379737.html

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