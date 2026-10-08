https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/abdden-iran-hazirligi-muhtemel-saldiri-icin-geri-sayim-basladi-1109379737.html

ABD'den İran hazırlığı: Muhtemel saldırı için geri sayım başladı

ABD'den İran hazırlığı: Muhtemel saldırı için geri sayım başladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir askeri operasyonun zamanlamasını değerlendirdiği öne sürüldü. Axios'a konuşan ABD'li yetkililer... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T09:24+0300

2026-10-08T09:24+0300

2026-10-08T09:24+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

abd

i̇srail

i̇ran

pentagon

axios

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abd

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Orta Doğu'da sular giderek ısınırken, ABD merkezli haber portalı Axios dünyayı sarsacak bir iddia ortaya attı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik muhtemel saldırıların zamanlaması üzerinde gizli bir değerlendirme yürütüyor. Bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), operasyonlardan sorumlu olan ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığına (CENTCOM) saldırı hazırlıklarını derhal tamamlama talimatı verdi.Verilen esrarengiz talimatta CENTCOM'a vur emri için kesin bir tarih iletilmediği, ancak Trump'ın operasyonun zamanlamasına ilişkin son stratejik incelemelerini sürdürdüğü iddia ediliyor.Hedefte İran'ın nükleer ve enerji tesisleri varBölgede tansiyonu zirveye taşıyan raporun en dikkat çekici kısımlarından biri de olası harekatın takvimi. ABD'li ve İsrailli güvenlik kaynakları, planlanan saldırıların İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek seçimler ile ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde, sürpriz bir zamanlamayla hayata geçirilebileceğini belirtiyor.Kaynaklar, masadaki planların oldukça kapsamlı ve yıkıcı olduğuna işaret ediyor. Eğer askeri seçenek devreye sokulursa, operasyonun odağında doğrudan İran'ın enerji altyapısına ve kritik nükleer hedeflere yönelik sarsıcı ve büyük çaplı saldırıların yer alacağı öngörülüyor.Pentagon ve Beyaz Saray'dan yanıtİddiaların ardından gözlerin çevrildiği Washington cephesinden ise kapalı kapılar ardındaki hareketliliği yalanlamayan, stratejik yanıtlar geldi. Konuyla ilgili Anadolu Ajansına (AA) konuşan bir Pentagon yetkilisi, iddiaları reddetmek yerine "Bakanlığımızın görevi, askeri seçenekler geliştirmek ve bunları Başkan'a sunmaktır." diyerek askeri planlama sürecini zımnen kabul etti.Öte yandan Beyaz Saray kanadından gelen açıklamalar çok daha tehditkâr bir tondaydı. Konuyla ilgili Axios'a konuşan üst düzey bir yetkili, ABD'nin kritik Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda çok güçlü bir pozisyonda olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: "İran'ın ekonomisi çöküyor ve büyük bir darbe yedi. İşler ya kolay ya da zor yoldan ilerleyecek. Trump, tüm kozları elinde tutuyor ve ABD için en iyisini yapacak."

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abd

i̇srail

i̇ran

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donald trump, abd, i̇srail, i̇ran, pentagon, axios, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd