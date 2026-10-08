https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/trump-abdnin-ilk-musluman-senato-adayi-abdul-el-sayede-muhammed-el-sayed-dedi-sayedden-cevap-geldi--1109399201.html

Trump, ABD'nin ilk Müslüman Senato adayı Abdul El Sayed'e 'Muhammed El Sayed' dedi, Sayed'den cevap geldi

Trump, ABD'nin ilk Müslüman Senato adayı Abdul El Sayed'e 'Muhammed El Sayed' dedi, Sayed'den cevap geldi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'da Senato için yarışan Demokrat aday Abdul El-Sayed'i hedef alarak kendisini "radikal aşırılıkçı" ve "terör destekçisi" olmakla suçladı. İşte Sayed'in Trump'a yanıtı...

2026-10-08T17:43+0300

2026-10-08T17:43+0300

2026-10-08T17:43+0300

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abdul el-sayed

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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda El-Sayed'in "Demokratlar için korkunç bir aday" olduğunu savunarak, "Cihad günlerine geri dönüyor" ifadelerini kullandı.Trump ayrıca El-Sayed'i "Radikal aşırılıkçı, terör destekçisi" olarak niteledi ve onu Amerikalı siyasi yorumcu Hasan Piker ile ilişkilendirdi. Trump, "El-Sayed'in değerleri Michiganderların veya büyük Amerika Birleşik Devletleri'nin değerleriyle aynı değil" ifadelerini kullanarak seçmenlere Cumhuriyetçi aday Mike Rogers'a oy verme çağrısı yaptı.Trump paylaşımında Rogers için "son derece iyi" bir aday olduğunu belirterek, Cumhuriyetçi rakibine "tam ve kesin desteğini" verdiğini açıkladı.Sayed’den yanıt: Sadece bana saldırmıyorTrump'ın paylaşımına X hesabından yanıt veren Abdul El-Sayed, ABD Başkanı'nın adını doğru bildiğini ancak buna rağmen kendisini hedef aldığını söyledi.Trump'ın kendi adını ve inancını, hükümet politikalarının halk üzerindeki etkilerini tartışmaktan kaçmak için kullandığını savunan El-Sayed, şunları ekledi: El-Sayed, açıklamasını "Değişim zamanı" ifadeleriyle tamamladı.Seçilirse ABD tarihine geçebilir41 yaşındaki Abdul El-Sayed, Michigan'daki Senato seçiminde Demokrat Parti'nin adayı. Ağustos ayında Demokratların ön seçimini kazanarak Senato için aday gösterilen ilk Müslüman oldu. Seçilmesi halinde ise ABD tarihindeki ilk Müslüman senatör olacak.El-Sayed daha önce 2018'de Michigan valiliği için Demokrat Parti ön seçiminde yarışmış, ancak seçilememişti. Eski Wayne County Sağlık Direktörü olan El-Sayed, bu yıl Michigan'daki açık Senato koltuğu için eski Kongre üyesi Cumhuriyetçi Mike Rogers ile yarışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/israil-yanlisi-lobi-michiganda-yenildi-ilk-musluman-senato-adayi-abdul-el-sayed-on-secimleri-1107798957.html

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