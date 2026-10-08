https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/son-dakika-haberleri-iran-disisleri-bakani-arakci-iran-abdnin-teklifine-onumuzdeki-birkac-gun-icinde-yanit-verecek-1109393565.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, ABD'nin teklifine 'önümüzdeki birkaç gün içinde' yanıt verecek

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, ABD'nin teklifine 'önümüzdeki birkaç gün içinde' yanıt verecek

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşı sona erdirmeye yönelik "müzakere sürecinin devam ettiğini ve aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişinde... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T15:18+0300

2026-10-08T15:18+0300

2026-10-08T15:21+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

haberler

tasnim

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İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre Arakçi gazetecilere verdiği demeçte, "'Yedi günlük plan' olarak adlandırdığımız teklifimizi sunduk ve Amerikan tarafının görüşlerini de dinledik" dedi ve ekledi:'7 günlük plan' nedir?İran, 25 Eylül’de ABD'nin deniz ablukasını ve petrol yaptırımlarını kaldırması ve ayrıca Lübnan'ı da kapsayan bir ateşkese uyması halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve 7 gün içinde nükleer programına ilişkin müzakerelere yeniden başlamayı öngören yeni bir teklifi Washington'a iletmişti.ABD Başkanı Donald Trump, bu teklifi reddettiğini, İran’a saldırıların tekrar başlayabileceğini söylemişti.Bunun üzerine, teklifin detaylarına ilişkin bir mesaj alışverişi başlatılması gündeme gelmişti.İran'ın 7 günlük planı, basit haliyle ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasını ve bunun ardından nihai anlaşma için görüşmelerin başlatılmasını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/abdden-iran-hazirligi-muhtemel-saldiri-icin-geri-sayim-basladi-1109379737.html

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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler, tasnim