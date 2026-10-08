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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, ABD'nin teklifine 'önümüzdeki birkaç gün içinde' yanıt verecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, ABD'nin teklifine 'önümüzdeki birkaç gün içinde' yanıt verecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşı sona erdirmeye yönelik "müzakere sürecinin devam ettiğini ve aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişinde... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
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İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre Arakçi gazetecilere verdiği demeçte, "'Yedi günlük plan' olarak adlandırdığımız teklifimizi sunduk ve Amerikan tarafının görüşlerini de dinledik" dedi ve ekledi:'7 günlük plan' nedir?İran, 25 Eylül’de ABD'nin deniz ablukasını ve petrol yaptırımlarını kaldırması ve ayrıca Lübnan'ı da kapsayan bir ateşkese uyması halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve 7 gün içinde nükleer programına ilişkin müzakerelere yeniden başlamayı öngören yeni bir teklifi Washington'a iletmişti.ABD Başkanı Donald Trump, bu teklifi reddettiğini, İran’a saldırıların tekrar başlayabileceğini söylemişti.Bunun üzerine, teklifin detaylarına ilişkin bir mesaj alışverişi başlatılması gündeme gelmişti.İran'ın 7 günlük planı, basit haliyle ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasını ve bunun ardından nihai anlaşma için görüşmelerin başlatılmasını öngörüyor.
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, ABD'nin teklifine 'önümüzdeki birkaç gün içinde' yanıt verecek
15:18 08.10.2026 (güncellendi: 15:21 08.10.2026)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşı sona erdirmeye yönelik "müzakere sürecinin devam ettiğini ve aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişinde bulunulduğunu" belirtti.
İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre Arakçi gazetecilere verdiği demeçte, "'Yedi günlük plan' olarak adlandırdığımız teklifimizi sunduk ve Amerikan tarafının görüşlerini de dinledik" dedi ve ekledi:
Şu anda Amerikan tarafının görüşlerini değerlendiriyoruz ve inanıyorum ki önümüzdeki birkaç gün içinde yanıtımızı ileteceğiz.
İran, 25 Eylül’de ABD'nin deniz ablukasını ve petrol yaptırımlarını kaldırması ve ayrıca Lübnan'ı da kapsayan bir ateşkese uyması halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve 7 gün içinde nükleer programına ilişkin müzakerelere yeniden başlamayı öngören yeni bir teklifi Washington'a iletmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, bu teklifi reddettiğini, İran’a saldırıların tekrar başlayabileceğini söylemişti.
Bunun üzerine, teklifin detaylarına ilişkin bir mesaj alışverişi başlatılması gündeme gelmişti.
İran'ın 7 günlük planı, basit haliyle ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasını ve bunun ardından nihai anlaşma için görüşmelerin başlatılmasını öngörüyor.