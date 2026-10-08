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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/son-dakika-haberleri-iran-disisleri-bakani-arakci-iran-abdnin-teklifine-onumuzdeki-birkac-gun-icinde-yanit-verecek-1109393565.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, ABD'nin teklifine 'önümüzdeki birkaç gün içinde' yanıt verecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, ABD'nin teklifine 'önümüzdeki birkaç gün içinde' yanıt verecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşı sona erdirmeye yönelik "müzakere sürecinin devam ettiğini ve aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişinde... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T15:18+0300
2026-10-08T15:21+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
haberler
tasnim
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İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre Arakçi gazetecilere verdiği demeçte, "'Yedi günlük plan' olarak adlandırdığımız teklifimizi sunduk ve Amerikan tarafının görüşlerini de dinledik" dedi ve ekledi:'7 günlük plan' nedir?İran, 25 Eylül’de ABD'nin deniz ablukasını ve petrol yaptırımlarını kaldırması ve ayrıca Lübnan'ı da kapsayan bir ateşkese uyması halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve 7 gün içinde nükleer programına ilişkin müzakerelere yeniden başlamayı öngören yeni bir teklifi Washington'a iletmişti.ABD Başkanı Donald Trump, bu teklifi reddettiğini, İran’a saldırıların tekrar başlayabileceğini söylemişti.Bunun üzerine, teklifin detaylarına ilişkin bir mesaj alışverişi başlatılması gündeme gelmişti.İran'ın 7 günlük planı, basit haliyle ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasını ve bunun ardından nihai anlaşma için görüşmelerin başlatılmasını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/abdden-iran-hazirligi-muhtemel-saldiri-icin-geri-sayim-basladi-1109379737.html
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i̇ran
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler, tasnim

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: İran, ABD'nin teklifine 'önümüzdeki birkaç gün içinde' yanıt verecek

15:18 08.10.2026 (güncellendi: 15:21 08.10.2026)
© AP Photo / Hadi Mizbanİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşı sona erdirmeye yönelik "müzakere sürecinin devam ettiğini ve aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişinde bulunulduğunu" belirtti.
İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre Arakçi gazetecilere verdiği demeçte, "'Yedi günlük plan' olarak adlandırdığımız teklifimizi sunduk ve Amerikan tarafının görüşlerini de dinledik" dedi ve ekledi:

Şu anda Amerikan tarafının görüşlerini değerlendiriyoruz ve inanıyorum ki önümüzdeki birkaç gün içinde yanıtımızı ileteceğiz.

'7 günlük plan' nedir?

İran, 25 Eylül’de ABD'nin deniz ablukasını ve petrol yaptırımlarını kaldırması ve ayrıca Lübnan'ı da kapsayan bir ateşkese uyması halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve 7 gün içinde nükleer programına ilişkin müzakerelere yeniden başlamayı öngören yeni bir teklifi Washington'a iletmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, bu teklifi reddettiğini, İran’a saldırıların tekrar başlayabileceğini söylemişti.
Bunun üzerine, teklifin detaylarına ilişkin bir mesaj alışverişi başlatılması gündeme gelmişti.
İran'ın 7 günlük planı, basit haliyle ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasını ve bunun ardından nihai anlaşma için görüşmelerin başlatılmasını öngörüyor.
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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