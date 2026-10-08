https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/okul-cikisinda-fenalasti-17-yasindaki-ogrenci-yasamini-yitirdi-1109402747.html

Okul çıkışında fenalaştı: 17 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Okul çıkışında fenalaştı: 17 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde okuldan çıktıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ali Berk Arslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T20:48+0300

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Erenler Mahallesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olan Ali Berk Arslan, yemek yemek için okuldan çıktıktan bir süre sonra yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 17 yaşındaki öğrencinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirdi-28-yasindaki-saglik-calisani-hayatini-kaybetti-1109045150.html

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kalp, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp krizi, kalp, sessiz kalp krizi, sessiz kalp krizinin belirtileri, okul