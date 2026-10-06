https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bakan-tekin-basaksehirdeki-saldirida-bir-ogrencimizi-kaybettik-1109330712.html
Bakan Tekin: Başakşehir'deki saldırıda bir öğrencimizi kaybettik
Bakan Tekin: Başakşehir'deki saldırıda bir öğrencimizi kaybettik
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T15:26+0300
2026-10-06T15:26+0300
2026-10-06T15:42+0300
türki̇ye
i̇stanbul
başakşehir
okul saldırısı
şeyh şamil i̇mam hatip ortaokulu'
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 8 öğrenci yaralanmıştıİstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı saldırıda yaralanan 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. 7 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/basaksehirdeki-imam-hatip-ortaokulunda-bicakli-saldiri-4-kiz-ogrenci-yarali-1109318315.html
türki̇ye
i̇stanbul
başakşehir
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i̇stanbul, başakşehir, okul saldırısı, şeyh şamil i̇mam hatip ortaokulu'
i̇stanbul, başakşehir, okul saldırısı, şeyh şamil i̇mam hatip ortaokulu'
Bakan Tekin: Başakşehir'deki saldırıda bir öğrencimizi kaybettik
15:26 06.10.2026 (güncellendi: 15:42 06.10.2026)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı saldırıda yaralanan 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. 7 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.