https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bakan-tekin-basaksehirdeki-saldirida-bir-ogrencimizi-kaybettik-1109330712.html

Bakan Tekin: Başakşehir'deki saldırıda bir öğrencimizi kaybettik

Bakan Tekin: Başakşehir'deki saldırıda bir öğrencimizi kaybettik

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T15:26+0300

2026-10-06T15:26+0300

2026-10-06T15:42+0300

türki̇ye

i̇stanbul

başakşehir

okul saldırısı

şeyh şamil i̇mam hatip ortaokulu'

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 8 öğrenci yaralanmıştıİstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı saldırıda yaralanan 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. 7 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/basaksehirdeki-imam-hatip-ortaokulunda-bicakli-saldiri-4-kiz-ogrenci-yarali-1109318315.html

türki̇ye

i̇stanbul

başakşehir

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul, başakşehir, okul saldırısı, şeyh şamil i̇mam hatip ortaokulu'