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Bakan Tekin: Başakşehir'deki saldırıda bir öğrencimizi kaybettik
Bakan Tekin: Başakşehir'deki saldırıda bir öğrencimizi kaybettik
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
i̇stanbul
başakşehir
okul saldırısı
şeyh şamil i̇mam hatip ortaokulu'
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 8 öğrenci yaralanmıştıİstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı saldırıda yaralanan 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. 7 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/basaksehirdeki-imam-hatip-ortaokulunda-bicakli-saldiri-4-kiz-ogrenci-yarali-1109318315.html
türki̇ye
i̇stanbul
başakşehir
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i̇stanbul, başakşehir, okul saldırısı, şeyh şamil i̇mam hatip ortaokulu'
i̇stanbul, başakşehir, okul saldırısı, şeyh şamil i̇mam hatip ortaokulu'

Bakan Tekin: Başakşehir'deki saldırıda bir öğrencimizi kaybettik

15:26 06.10.2026 (güncellendi: 15:42 06.10.2026)
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki okul saldırısında bir öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

8 öğrenci yaralanmıştı

İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı saldırıda yaralanan 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. 7 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.
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Başakşehir’deki İmam Hatip ortaokulunda bıçaklı saldırı: Yaralı öğrenci sayısı 8'e yükseldi
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