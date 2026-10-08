https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/meteoroloji-haritayi-guncelledi-yagislar-geri-donuyor-1109376404.html

Meteoroloji haritayı güncelledi: Yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji haritayı güncelledi: Yağışlar geri dönüyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T07:03+0300

2026-10-08T07:03+0300

2026-10-08T07:03+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 8 Ekim Perşembe günü Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Yağışların, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında etkili olması bekleniyor. Ayrıca Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzeyi ve Toroslar'da yerel yağış tahmin ediliyor.Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sis ve pus görülebileceğini bildirdi.Meteoroloji'den sıcaklık ve rüzgar açıklamasıHava sıcaklıklarının Türkiye'nin güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgârın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin paylaşılan tahmin bülteninde güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul21°13° en düşükParçalı bulutluAnkara22°9° en düşükÖğleden sonra sağanakİzmir26°16° en düşükAz bulutlu ve açıkİstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sabahın ilk saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilecek. Kentte en yüksek sıcaklık 21 derece olacak.Ankara'da öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de ise yağış öngörülmezken sıcaklığın 26 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.Bölge bölge hava durumu tahminleriMarmara BölgesiMarmara genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Gece ve sabahın ilk saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus görülecek.Ege BölgesiEge'de parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Kuzeybatı kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.Akdeniz BölgesiAkdeniz genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, iç kesimlerde bulutluluk artacak. Antalya ve Doğu Toroslar'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.İç Anadolu Bölgesiİç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın doğusunda yerel sağanak yağış görülecek.Batı Karadeniz BölgesiBatı Karadeniz'de Düzce ve Zonguldak dışında bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülebilecek.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiOrta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Doğu Anadolu BölgesiDoğu Anadolu'nun batısı, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Kuzeydoğuda sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.Güneydoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu'da parçalı ve zamanla çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin batısı ile Mardin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Denizlerde hava nasıl olacak? Fırtına bekleniyor mu?Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklenmiyor.Karadeniz'de dalga yüksekliğinin genel olarak 1 ila 2 metre, batı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer 2,5 metre olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Marmara Denizi'nde dalgaların 0,5 ila 1,5 metre, Ege ve Akdeniz'de ise 1 ila 2 metre arasında olması tahmin ediliyor. Yağış anında Karadeniz ve Akdeniz'de görüş mesafesi azalabilecek.Van Gölü'nde ise parçalı ve çok bulutlu hava, 0,25 ila 0,50 metre arasında dalga yüksekliği öngörülüyor.Meteoroloji'nin 8 Ekim hava durumu değerlendirmesiÜlke genelinde sıcaklıklar büyük ölçüde mevsim normallerinde seyrederken, güney illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle Adana'da 30, Manisa'da 28, İzmir ve Antalya'da 26 dereceye ulaşan sıcaklıklar dikkat çekiyor.Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre 9 Ekim Cuma günü de özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

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