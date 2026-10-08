İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi: 5 kişi kurtarıldı, 4 kişiyle temas sağlandı, 3 kişi aranıyor

"Toplam 12 daire var. 1987 yılında yapılan bir bina ve resmi kayıtlı olarak 33 kişi yaşıyor. 4 daire çökmede zarar görmüş. Sistemimizde, 14 kişi bu çöken dairelerde kayıtlı olarak görülüyor. 2 kişi memleketinde olduğu için binada değilmiş. geriye kalan 5 kişi de kurtarıldı, 4 kişiyle de temas sağlandı. Fakat 3 kişi hala aranıyor."