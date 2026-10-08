Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepede-6-katli-bina-coktu-enkaz-altinda-kalanlar-var-1109376043.html
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi: 5 kişi kurtarıldı, 4 kişiyle temas sağlandı, 3 kişi aranıyor
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi: 5 kişi kurtarıldı, 4 kişiyle temas sağlandı, 3 kişi aranıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T06:47+0300
2026-10-08T08:15+0300
türki̇ye
maltepe
bina
bina çökmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109377849_0:61:1058:656_1920x0_80_0_0_96f463396786585b3ea6befadd51332a.png
türki̇ye
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109377849_51:0:1007:717_1920x0_80_0_0_911ee857bc69ea347d4e32ef337167d5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maltepe, bina, bina çökmesi, новый онлайн для белой редактуры
maltepe, bina, bina çökmesi, новый онлайн для белой редактуры
maltepe - Sputnik Türkiye

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi: 5 kişi kurtarıldı, 4 kişiyle temas sağlandı, 3 kişi aranıyor

06:47 08.10.2026 (güncellendi: 08:15 08.10.2026)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Binada insanların bulunduğu belirtilirken, 5 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. İstanbul Valiliği de binanın 05.40 saatlerinde çöktüğünü açıkladı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir bina çöktü. Cevizli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
© FotoğrafMaltepe bina çökmesi
Maltepe bina çökmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
Maltepe bina çökmesi
© Fotoğraf
ilk bilgilere göre, çöken binada insanların bulunduğu belirtildi. Binanın hangi nedenle çöktüğü henüz bilinmiyor. İhbarın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede Doğu Sokak'a ulaştı. Enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İstanbul Valiliği ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin de olay yerinde inceleme yaptığı, çökmenin nedenine yönelik teknik incelemenin başlatıldığı bildirildi.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
TÜRKİYE
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
00:15
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
08:10 08.10.2026
İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde: 5 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı

"Toplam 12 daire var. 1987 yılında yapılan bir bina ve resmi kayıtlı olarak 33 kişi yaşıyor. 4 daire çökmede zarar görmüş. Sistemimizde, 14 kişi bu çöken dairelerde kayıtlı olarak görülüyor. 2 kişi memleketinde olduğu için binada değilmiş. geriye kalan 5 kişi de kurtarıldı, 4 kişiyle de temas sağlandı. Fakat 3 kişi hala aranıyor."

07:56 08.10.2026
İstanbul Valiliği açıkladı: Bina 05.40 sularında çöktü
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılana açıklamada, "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
07:53 08.10.2026
Enkazdan 2 kişi sedye yardımı ile çıkarıldı
maltepe - Sputnik Türkiye
© Fotoğraf
maltepe - Sputnik Türkiye
© Fotoğraf
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала