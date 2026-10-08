İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada çökme meydana geldi: 5 kişi kurtarıldı, 4 kişiyle temas sağlandı, 3 kişi aranıyor

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Binada insanların bulunduğu belirtilirken, 5 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. İstanbul Valiliği de binanın 05.40 saatlerinde çöktüğünü açıkladı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir bina çöktü. Cevizli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
ilk bilgilere göre, çöken binada insanların bulunduğu belirtildi. Binanın hangi nedenle çöktüğü henüz bilinmiyor. İhbarın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede Doğu Sokak'a ulaştı. Enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İstanbul Valiliği ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin de olay yerinde inceleme yaptığı, çökmenin nedenine yönelik teknik incelemenin başlatıldığı bildirildi.
İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde: 5 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı
"Toplam 12 daire var. 1987 yılında yapılan bir bina ve resmi kayıtlı olarak 33 kişi yaşıyor. 4 daire çökmede zarar görmüş. Sistemimizde, 14 kişi bu çöken dairelerde kayıtlı olarak görülüyor. 2 kişi memleketinde olduğu için binada değilmiş. geriye kalan 5 kişi de kurtarıldı, 4 kişiyle de temas sağlandı. Fakat 3 kişi hala aranıyor."
07:56 08.10.2026
İstanbul Valiliği açıkladı: Bina 05.40 sularında çöktü
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılana açıklamada, "08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.