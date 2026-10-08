https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/merkez-bankasi-rezervleri-aciklandi-1109392051.html

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar azalışla 167 milyar 388... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T14:48+0300

2026-10-08T14:48+0300

2026-10-08T14:48+0300

ekonomi̇

merkez bankası

rezerv

brüt rezerv

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ekim haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 816 milyon dolar azalarak 167 milyar 388 milyon dolara geriledi.25 Eylül'de 171 milyar 204 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam rezervlerdeki düşüşte, hem brüt döviz rezervlerindeki hem de altın rezervlerindeki azalış etkili oldu.Brüt döviz rezervleri 60,3 milyar dolara indiTCMB verilerine göre, brüt döviz rezervleri 2 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 237 milyon dolar azaldı.25 Eylül'de 61 milyar 563 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 2 Ekim haftasında 60 milyar 326 milyon dolar seviyesine geriledi.Altın rezervlerinde 2,5 milyar doları aşan düşüşAynı dönemde Merkez Bankası'nın altın rezervleri de düşüş gösterdi.25 Eylül'de 109 milyar 640 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 2 milyar 578 milyon dolar azalarak 107 milyar 62 milyon dolara indi.Böylece söz konusu haftada hem döviz hem de altın rezervlerinde gerileme kaydedildi.TCMB'nin toplam rezervleri 167 milyar 388 milyon dolar olduMerkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Eylül'deki 171 milyar 204 milyon dolar seviyesinden 2 Ekim itibarıyla 167 milyar 388 milyon dolara düştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/ak-partiden-fon-tasfiyesi-teklifi-455-bin-578-yatirimciyi-ilgilendiriyor-1109382986.html

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