https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/merkez-bankasi-rezervleri-aciklandi-1109392051.html
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar azalışla 167 milyar 388... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T14:48+0300
2026-10-08T14:48+0300
2026-10-08T14:48+0300
ekonomi̇
merkez bankası
rezerv
brüt rezerv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108656755_0:277:2657:1772_1920x0_80_0_0_9bac087d534562b4b0ed0a6fb62972ae.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ekim haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 816 milyon dolar azalarak 167 milyar 388 milyon dolara geriledi.25 Eylül'de 171 milyar 204 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam rezervlerdeki düşüşte, hem brüt döviz rezervlerindeki hem de altın rezervlerindeki azalış etkili oldu.Brüt döviz rezervleri 60,3 milyar dolara indiTCMB verilerine göre, brüt döviz rezervleri 2 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 237 milyon dolar azaldı.25 Eylül'de 61 milyar 563 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 2 Ekim haftasında 60 milyar 326 milyon dolar seviyesine geriledi.Altın rezervlerinde 2,5 milyar doları aşan düşüşAynı dönemde Merkez Bankası'nın altın rezervleri de düşüş gösterdi.25 Eylül'de 109 milyar 640 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 2 milyar 578 milyon dolar azalarak 107 milyar 62 milyon dolara indi.Böylece söz konusu haftada hem döviz hem de altın rezervlerinde gerileme kaydedildi.TCMB'nin toplam rezervleri 167 milyar 388 milyon dolar olduMerkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Eylül'deki 171 milyar 204 milyon dolar seviyesinden 2 Ekim itibarıyla 167 milyar 388 milyon dolara düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/ak-partiden-fon-tasfiyesi-teklifi-455-bin-578-yatirimciyi-ilgilendiriyor-1109382986.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108656755_0:28:2657:2021_1920x0_80_0_0_008feac363c13245dd05c2ce85d81818.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası, rezerv, brüt rezerv
merkez bankası, rezerv, brüt rezerv
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar azalışla 167 milyar 388 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ekim haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 816 milyon dolar azalarak 167 milyar 388 milyon dolara geriledi.
25 Eylül'de 171 milyar 204 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam rezervlerdeki düşüşte, hem brüt döviz rezervlerindeki hem de altın rezervlerindeki azalış etkili oldu.
Brüt döviz rezervleri 60,3 milyar dolara indi
TCMB verilerine göre, brüt döviz rezervleri 2 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 237 milyon dolar azaldı.
25 Eylül'de 61 milyar 563 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 2 Ekim haftasında 60 milyar 326 milyon dolar seviyesine geriledi.
Altın rezervlerinde 2,5 milyar doları aşan düşüş
Aynı dönemde Merkez Bankası'nın altın rezervleri de düşüş gösterdi.
25 Eylül'de 109 milyar 640 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 2 milyar 578 milyon dolar azalarak 107 milyar 62 milyon dolara indi.
Böylece söz konusu haftada hem döviz hem de altın rezervlerinde gerileme kaydedildi.
TCMB'nin toplam rezervleri 167 milyar 388 milyon dolar oldu
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Eylül'deki 171 milyar 204 milyon dolar seviyesinden 2 Ekim itibarıyla 167 milyar 388 milyon dolara düştü.