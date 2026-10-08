https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/ak-partiden-fon-tasfiyesi-teklifi-455-bin-578-yatirimciyi-ilgilendiriyor-1109382986.html

AK Parti'den fon tasfiyesi teklifi: 455 bin 578 yatırımcıyı ilgilendiriyor

AK Parti'den fon tasfiyesi teklifi: 455 bin 578 yatırımcıyı ilgilendiriyor

Sputnik Türkiye

AK Parti, 455 bin 578 yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiyesi kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemeyle yatırımcılara 1... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T11:18+0300

2026-10-08T11:18+0300

2026-10-08T11:18+0300

türki̇ye

fon

kanun teklifi

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

tbmm

ak parti

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan geçici nitelikteki kanun teklifinin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.Teklifin amacı, yatırımcıların haklarının korunması, fon varlıklarının ekonomik değer kaybına yol açmadan tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması olarak açıklandı.455 bin 578 yatırımcı için 1 milyon liralık ara ödeme düzenlemesiKanun teklifine göre yatırımcıların tasfiye süreci tamamlanıncaya kadar ödeme alamamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda net yatırım tutarı ve kesinleşmiş hak ve alacak tutarı aşılmamak şartıyla, yatırımcılara kişi başına azami 1 milyon lira avans niteliğinde ara ödeme yapılabilecek.Ancak dağıtılabilir nakdin bütün hak sahiplerinin alacaklarını karşılamaması halinde mevcut tutar, yatırımcılar arasında oransal olarak dağıtılacak.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), net yatırım tutarı en düşük hak sahibinden başlanarak ödeme yapılmasına karar verebilecek. Kurul ayrıca tüm hak sahipleri için asgari bir ara ödeme tutarı belirleyerek bu tutara kadar ödeme yapılmasını sağlayabilecek.Fon varlıkları ve gerçek hak sahipleri tespit edilecekDüzenlemeyle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin belirlenmesi hedefleniyor.Fon varlıklarının, yatırımcıların ortak menfaatleri gözetilerek ekonomik değer kaybına neden olmadan tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine dağıtılması amaçlanıyor.Geçmiş tarihlerde gerçekleşen nakit hareketlerinin bugünkü değerle karşılaştırılabilmesi için TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasına dayalı güncelleme yapılması öngörülüyor.Fonlardan yapılan çıkışlar ise "ilk giren ilk çıkar" yöntemiyle mahsup edilecek.Olağan dışı kazançlar için gönüllü iade mekanizmasıKanun teklifinde, fonlardan gerçeğe aykırı değerler üzerinden çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde eden kişilere yönelik isteğe bağlı iade mekanizması da yer alıyor.Aynı uygulama, fon portföyündeki fiyatlarının gerçeğe aykırı oluştuğu tespit edilen paylardan olağan getirinin üzerinde kazanç sağlayan kişiler için de geçerli olacak.İadeler gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecek.İade tutarında objektif piyasa ölçütleri kullanılacakİade tutarlarının belirlenmesinde fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun emsal fon getirileri, ilgili payın dahil olduğu endeks veya SPK tarafından belirlenecek diğer objektif piyasa ölçütleri esas alınacak.Tasfiye kapsamındaki fonların olağan dışı getirilerinin karşılaştırma hesaplamalarını etkilememesi için bu fonlar emsal hesaplamaya dahil edilmeyecek.Böylece isteğe bağlı iadelerde kullanılacak tutarların nesnel ölçütlere göre belirlenmesi hedefleniyor.Fon varlıklarının geri kazanılması için yeni hükümlerTeklifle, muvazaalı veya karşılıksız kredi, borç, avans, teminat, devir, temlik, alım-satım, repo ve ters repo gibi işlemlerle ilişkili taraflara ya da üçüncü kişilere aktarılan değerlerin fon mal varlığıyla bağlantısının korunması öngörülüyor.Bu işlemler sonucunda aktarılan değerlerin yerine geçen mal varlıkları da düzenleme kapsamında değerlendirilecek.Fonun kurucusu ve yöneticisi olan portföy yönetim şirketinin sorumluluğuna gidilebilecek. Bunun yeterli olmaması halinde, zarar veya eksik tasfiye bakiyesinin oluşumunda sorumluluğu belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin şahsi sorumluluğu gündeme gelebilecek.El konulan mal varlıkları yatırımcı zararlarının giderilmesinde kullanılabilecekDüzenlemeye göre ceza soruşturması veya kovuşturması kapsamında el konulan ya da müsadere edilen mal varlığı değerleri, yatırımcıların zararlarının giderilmesinde kullanılabilecek.Doğrudan fona devredilemeyen mal varlıklarının ekonomik değere dönüştürülmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devreye girebilecek.TMSF'nin kayyum sıfatıyla satış veya tasfiye işlemlerini yürütmesi ve elde edilen nakdin ilgili fonlara aktarılması amaçlanıyor.Kanun teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyorAK Parti milletvekillerinin hazırladığı fon tasfiyesi düzenlemesi, henüz yasalaşmış değil.İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifin, yatırımcıların haklarını mümkün olan en yüksek ölçüde korumayı ve tasfiye işlemlerinin hukuki belirlilik, hesap verebilirlik ve kurumlar arası eş güdüm çerçevesinde yürütülmesini sağlamayı amaçladığı belirtildi.1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesi ve diğer mekanizmaların uygulanması, teklifin yasalaşmasına bağlı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bassavciliktan-fon-sorusturmasi-aciklamasi-yaniltici-bilgi-paylasanlara-adli-islem-kapida-1109381842.html

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fon, kanun teklifi, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, ak parti