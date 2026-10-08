https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/meloniye-secim-reformu-icin-onay-italyada-ne-degisecek-1109393893.html

Meloni'ye seçim reformu için onay: İtalya'da ne değişecek?

Meloni'ye seçim reformu için onay: İtalya'da ne değişecek?

Sputnik Türkiye

İtalya Parlamentosu'nun alt kanadı, Meloni'nin öncülük ettiği ve gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlerin sonucunda kilit rol oynayabilecek, yoğun... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T15:25+0300

2026-10-08T15:25+0300

2026-10-08T15:25+0300

dünya

giorgia meloni

merkez partisi

demokrat parti (dp)

i̇talya

seçim

reform

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yeni kuralların istikrarlı bir hükümet ihtimalini artırmayı amaçladığını söylüyor. Merkez muhalefet ise asıl hedefin, Meloni'nin iktidarı koruma şansını güçlendirmek olduğunu savunuyor.Yapılan gizli oylamada, milletvekilleri, oyların yüzde 42'sinden fazla alan herhangi bir ittifaka parlamentoda çoğunluğu garantileyen ‘koltuk bonusu’ yani ek sandalye hakkını içeren ve tam nispi temsil sistemini getiren yasa tasarısını 164'e karşı 227 oyla kabul etti.Önceki kural neydi?Muhalefetten tepki: Demokrasi hiçe sayılıyorHararetli bir tartışma sırasında merkez muhalefet milletvekilleri, hükümeti, muhalefetin iradesine aykırı bir şekilde seçim öncesinde yeni oy kullanma kurallarını dayatarak demokrasiyi hiçe saymakla suçladı.Demokrat Parti lideri Elly Schlein, "Buyurun seçim yasasını değiştirin. Hangi oy sistemi olursa olsun, her halükarda biz kazanacağız" dedi.Ancak, İtalyan basınına göre 'Ulusal Gelecek' adlı yeni bir grubun iktidar partilerinin desteğini aşındırmasıyla birlikte, Meloni'nin koalisyonu kamuoyu yoklamalarında muhalefetin gerisine düşmüş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/trump-meloni-gerilimi-tirmaniyor-bu-kez-iran-ve-nukleer-tehdit-uzerinden-hedef-aldi-1106691022.html

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giorgia meloni, merkez partisi, demokrat parti (dp), i̇talya, seçim, reform