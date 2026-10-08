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Meloni'ye seçim reformu için onay: İtalya'da ne değişecek?
Meloni'ye seçim reformu için onay: İtalya'da ne değişecek?
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İtalya Parlamentosu'nun alt kanadı, Meloni'nin öncülük ettiği ve gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlerin sonucunda kilit rol oynayabilecek, yoğun... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T15:25+0300
2026-10-08T15:25+0300
dünya
giorgia meloni
merkez partisi
demokrat parti (dp)
i̇talya
seçim
reform
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yeni kuralların istikrarlı bir hükümet ihtimalini artırmayı amaçladığını söylüyor. Merkez muhalefet ise asıl hedefin, Meloni'nin iktidarı koruma şansını güçlendirmek olduğunu savunuyor.Yapılan gizli oylamada, milletvekilleri, oyların yüzde 42'sinden fazla alan herhangi bir ittifaka parlamentoda çoğunluğu garantileyen ‘koltuk bonusu’ yani ek sandalye hakkını içeren ve tam nispi temsil sistemini getiren yasa tasarısını 164'e karşı 227 oyla kabul etti.Önceki kural neydi?Muhalefetten tepki: Demokrasi hiçe sayılıyorHararetli bir tartışma sırasında merkez muhalefet milletvekilleri, hükümeti, muhalefetin iradesine aykırı bir şekilde seçim öncesinde yeni oy kullanma kurallarını dayatarak demokrasiyi hiçe saymakla suçladı.Demokrat Parti lideri Elly Schlein, "Buyurun seçim yasasını değiştirin. Hangi oy sistemi olursa olsun, her halükarda biz kazanacağız" dedi.Ancak, İtalyan basınına göre 'Ulusal Gelecek' adlı yeni bir grubun iktidar partilerinin desteğini aşındırmasıyla birlikte, Meloni'nin koalisyonu kamuoyu yoklamalarında muhalefetin gerisine düşmüş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/trump-meloni-gerilimi-tirmaniyor-bu-kez-iran-ve-nukleer-tehdit-uzerinden-hedef-aldi-1106691022.html
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giorgia meloni, merkez partisi, demokrat parti (dp), i̇talya, seçim, reform
giorgia meloni, merkez partisi, demokrat parti (dp), i̇talya, seçim, reform

Meloni'ye seçim reformu için onay: İtalya'da ne değişecek?

15:25 08.10.2026
© AP Photo / Alessandra TarantinoGiorgia Meloni
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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İtalya Parlamentosu'nun alt kanadı, Meloni'nin öncülük ettiği ve gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlerin sonucunda kilit rol oynayabilecek, yoğun tartışmalara yol açan seçim reformuna nihai onayını verdi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yeni kuralların istikrarlı bir hükümet ihtimalini artırmayı amaçladığını söylüyor. Merkez muhalefet ise asıl hedefin, Meloni'nin iktidarı koruma şansını güçlendirmek olduğunu savunuyor.
Yapılan gizli oylamada, milletvekilleri, oyların yüzde 42'sinden fazla alan herhangi bir ittifaka parlamentoda çoğunluğu garantileyen ‘koltuk bonusu’ yani ek sandalye hakkını içeren ve tam nispi temsil sistemini getiren yasa tasarısını 164'e karşı 227 oyla kabul etti.

Önceki kural neydi?

Önceki kurallar uyarınca milletvekillerinin yaklaşık üçte biri nispi temsil sistemiyle seçiliyor, geri kalanlar ise analistlere göre muhalefetin lehine sonuçlanabilen 'tek isimli seçim bölgeleri' yani 'en çok oyu alanın kazandığı sistem' aracılığıyla belirleniyordu.

Muhalefetten tepki: Demokrasi hiçe sayılıyor

Hararetli bir tartışma sırasında merkez muhalefet milletvekilleri, hükümeti, muhalefetin iradesine aykırı bir şekilde seçim öncesinde yeni oy kullanma kurallarını dayatarak demokrasiyi hiçe saymakla suçladı.
Demokrat Parti lideri Elly Schlein, "Buyurun seçim yasasını değiştirin. Hangi oy sistemi olursa olsun, her halükarda biz kazanacağız" dedi.
Meloni'nin hükümeti geçen ay iktidardaki dördüncü yılına yaklaşarak, İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre görevde kalan hükümet unvanını elde etmişti.
Ancak, İtalyan basınına göre 'Ulusal Gelecek' adlı yeni bir grubun iktidar partilerinin desteğini aşındırmasıyla birlikte, Meloni'nin koalisyonu kamuoyu yoklamalarında muhalefetin gerisine düşmüş durumda.
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