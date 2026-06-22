https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/trump-meloni-gerilimi-tirmaniyor-bu-kez-iran-ve-nukleer-tehdit-uzerinden-hedef-aldi-1106691022.html
Trump-Meloni gerilimi tırmanıyor: Bu kez İran ve nükleer tehdit üzerinden hedef aldı
Trump-Meloni gerilimi tırmanıyor: Bu kez İran ve nükleer tehdit üzerinden hedef aldı
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ABD Başkanı Trump ile İtalya Başbakanı Meloni arasındaki söz düellosu yeni bir boyut kazandı. Trump, NATO harcamalarına rağmen İtalya'nın İran'ın nükleer... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T13:12+0300
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2026-06-22T13:12+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla İtalya'yı ve son dönemde diplomatik kriz yaşadığı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi yeniden hedef tahtasına oturttu. Trump, paylaştığı mesajda NATO harcamaları üzerinden yüklenerek, "NATO'ya trilyonlarca dolar harcamadan sonra, İtalya ve Başbakanı, İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmiyor" ifadelerini kullandı. ABD’nin uzun yıllardır Roma yönetimini koruduğunu savunan Trump, kritik anlarda yalnız bırakıldıklarını belirterek İtalya'nın kendilerini ve dünyayı savunmak için yanlarında olmadığını iddia etti.G7 Zirvesi'ndeki 'fotoğraf yalvarışı' i̇ddiası gerilimi ateşlediİki lider arasındaki diplomatik kriz, Trump'ın İtalyan televizyon kanalı La7'ye verdiği mülakatla başlamıştı. Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Meloni hakkında konuşan Trump, "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım" diyerek şok etkisi yaratan iddialarda bulunmuştu. Bu küçümseyici ifadelere İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yanıtı ise çok net olmuştu. Meloni, Trump'ın iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız" sözleriyle ülkesinin gururunu korumuştu.Karşılıklı restleşme: "Teşekkürler almayayım" ve "Dostluğun fayda sağlamadı"Söz düellosu bu açıklamalarla da sınırlı kalmadı. Donald Trump, sosyal medya platformlarında iddiasını yineleyerek, ABD'nin askeri olarak İran'ı yenilgiye uğratmasının ardından Meloni'nin siyasi puan toplamak için yeniden kendisiyle dost olmaya çalıştığını ileri sürdü. Trump, bu hamleye karşılık "Teşekkürler almayayım" diyerek kapıları kapattı. Trump-Meloni gerilimi üzerine tekrar söz alan İtalya Başbakanı Meloni ise Trump'a doğrudan seslenerek, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı" dedi ve ABD liderine rest çekti. Bölgesel güvenlik ve liderlik egoları üzerinden yürüyen ABD-İtalya ilişkileri analizciler tarafından yakından takip ediliyor.
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donald trump, i̇ran, abd, fransa, nato, roma, haberler, abd, yılsonu2026
donald trump, i̇ran, abd, fransa, nato, roma, haberler, abd, yılsonu2026
Trump-Meloni gerilimi tırmanıyor: Bu kez İran ve nükleer tehdit üzerinden hedef aldı
ABD Başkanı Trump ile İtalya Başbakanı Meloni arasındaki söz düellosu yeni bir boyut kazandı. Trump, NATO harcamalarına rağmen İtalya'nın İran'ın nükleer tehdidini görmezden geldiğini iddia ederek Meloni'yi sert bir dille eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla İtalya'yı ve son dönemde diplomatik kriz yaşadığı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi yeniden hedef tahtasına oturttu. Trump, paylaştığı mesajda NATO harcamaları üzerinden yüklenerek, "NATO'ya trilyonlarca dolar harcamadan sonra, İtalya ve Başbakanı, İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmiyor" ifadelerini kullandı. ABD’nin uzun yıllardır Roma yönetimini koruduğunu savunan Trump, kritik anlarda yalnız bırakıldıklarını belirterek İtalya'nın kendilerini ve dünyayı savunmak için yanlarında olmadığını iddia etti.
G7 Zirvesi'ndeki 'fotoğraf yalvarışı' i̇ddiası gerilimi ateşledi
İki lider arasındaki diplomatik kriz
, Trump'ın İtalyan televizyon kanalı La7'ye verdiği mülakatla başlamıştı. Fransa'da
düzenlenen G7 Zirvesi
kapsamında bir araya geldiği Meloni hakkında konuşan Trump, "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım" diyerek şok etkisi yaratan iddialarda bulunmuştu. Bu küçümseyici ifadelere İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
'nin yanıtı ise çok net olmuştu. Meloni, Trump'ın iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız" sözleriyle ülkesinin gururunu korumuştu.
Karşılıklı restleşme: "Teşekkürler almayayım" ve "Dostluğun fayda sağlamadı"
Söz düellosu bu açıklamalarla da sınırlı kalmadı. Donald Trump
, sosyal medya platformlarında iddiasını yineleyerek, ABD'nin
askeri olarak İran'ı
yenilgiye uğratmasının ardından Meloni'nin siyasi puan toplamak için yeniden kendisiyle dost olmaya çalıştığını ileri sürdü. Trump, bu hamleye karşılık "Teşekkürler almayayım" diyerek kapıları kapattı. Trump-Meloni gerilimi
üzerine tekrar söz alan İtalya Başbakanı Meloni ise Trump'a doğrudan seslenerek, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı" dedi ve ABD liderine rest çekti. Bölgesel güvenlik ve liderlik egoları üzerinden yürüyen ABD-İtalya ilişkileri
analizciler tarafından yakından takip ediliyor.