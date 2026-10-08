https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepede-3-kati-coken-binanin-eski-goruntuleri-ortaya-cikti-1109392475.html

Maltepe'de 3 katı çöken binanın eski görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe'de 3 katı çöken binanın eski görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alt 3 katının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralı kurtarıldı. Eski görüntülerde binanın girişinde... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T15:06+0300

2026-10-08T15:06+0300

2026-10-08T15:06+0300

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maltepe

bina

afad

google street view

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı binanın alt 3 katının çökmesinin ardından, yapının çökme öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Google Street View tarafından kaydedilen görüntülerde, binanın giriş bölümünde korozyon etkisi ve bazı bölgelerinde çatlaklar olduğu görüldü. Binayla ilgili kolon kesme iddiası da gündeme gelirken, çökmenin nedeni henüz belirlenemedi.Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, binada yana doğru kayma ve yeniden çökme riski bulunduğunu belirterek yapının üstten başlanarak kontrollü şekilde yıkılacağını açıkladı.Çökmeden önceki görüntülerde çatlaklar dikkat çektiMaltepe'de alt 3 katı çöken binanın olay öncesine ait Google Street View görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde binanın giriş bölümünde korozyon etkisi gözlenirken, yapının bazı bölgelerinde çatlaklar bulunduğu görüldü.Öte yandan binada kolon kesildiği iddiası da gündeme geldi.Vali Gül: Binada yana doğru kayma varİstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine ikinci kez gelerek arama kurtarma çalışmalarını inceledi.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, binada yaşayan 33 kişiden 30'unun dışarı çıkarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"AFAD'ın koordinasyonunda itfaiye, emniyet ve diğer kurumların birlikte çalışmasıyla 33 kişinin yaşadığı apartmanda, bazıları kurtarma ekiplerimiz tarafından, bazıları kendileri çıkarak, 30 kişiyi dışarı çıkartmış olduk. 30 kişiden 2 kişi maalesef vefat etti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz."Bodrum katta yangın çıktı, yıkılma riski bulunuyorYaralılardan bazılarının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirten Vali Gül, binadaki tehlikeye dikkat çekti.Gül, arama kurtarma ekiplerinin hem enkaz altında kalan kişilerin hem de çalışmalarını sürdüren personelin güvenliğini gözettiğini belirterek şunları söyledi:"3 kişi henüz tespit edilemedi, bulunamadı. Binada yana doğru bir kayma var ve binanın yıkılma riski var. Aynı zamanda bodrum katta küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Burada arama kurtarma ekiplerimiz her durumu değerlendirerek hem içerideki hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde kurtarılması hem de çalışan arama kurtarma ekiplerimizin bu anlamda bir zarar görmemesi için tabiri caizse kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyorlar."Bina üstten başlanarak kontrollü yıkılacakVali Davut Gül, yeniden çökme riski bulunan binanın üstten başlanarak kontrollü şekilde yıkılacağını açıkladı.Kontrollü yıkımın, binanın üst bölümlerindeki yükün azaltılması amacıyla gerçekleştirileceğini belirten Gül, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için açılan tünellerdeki çalışmaların da devam edeceğini söyledi.Gül, çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Hem yukarıda binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta açılan tüneller aracılığıyla 3 hemşehrimize ulaşmaya çalışacaklar."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepede-6-katli-bina-coktu-enkaz-altinda-kalanlar-var-1109376043.html

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maltepe, bina, afad, google street view