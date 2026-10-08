https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maduro-ve-esine-yeni-suclama-yoneltilecek-abd-vatandaslarina-yonelik-iskence-1109375189.html
Maduro ve eşine yeni suçlama yöneltilecek: 'ABD vatandaşlarına yönelik işkence'
Maduro ve eşine yeni suçlama yöneltilecek: 'ABD vatandaşlarına yönelik işkence'
Sputnik Türkiye
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında, Venezuela yönetiminin gözetiminde tutulan ABD vatandaşlarına yönelik işkence iddiaları... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T03:43+0300
2026-10-08T03:43+0300
2026-10-08T03:43+0300
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in, son yıllarda Venezuela hükümetinin gözetiminde tutulan ABD vatandaşlarına yönelik işkence iddialarıyla bağlantılı olarak yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.CNN'in bildirdiği habere göre söz konusu suçlamalara ilişkin kararın en geç gün içinde açıklanması bekleniyor.Ayrıca Reuters'ın bir yetkiliye dayandırdığı haberde söz konusu Amerikalılar arasında Venezuela'da tutuklanan beş petrol şirketi yöneticisi, 2020'de Maduro'yu devirmeyi amaçlayan başarısız bir operasyonla bağlantılı olarak yakalanan iki eski ABD özel kuvvetler mensubu bulunuyor.Bu kişilerin daha sonra farklı mahkum takaslarıyla serbest bırakıldığı bildiriliyor.Maduro'ya daha önce "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamaları yöneltilmişti. Mahkeme Maduro'nun davasının başlangıç tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/trumptan-mekke-ittifaki-yorumu-bence-suudi-arabistana-yardim-etmek-istiyorlar-ve-bence-bu-iyi-bir-1109374577.html
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abd, venezuela, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
abd, venezuela, venezüella devlet başkanı nicolas maduro
Maduro ve eşine yeni suçlama yöneltilecek: 'ABD vatandaşlarına yönelik işkence'
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında, Venezuela yönetiminin gözetiminde tutulan ABD vatandaşlarına yönelik işkence iddiaları nedeniyle yeni suçlamalar yöneltileceği bildirildi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in, son yıllarda Venezuela hükümetinin gözetiminde tutulan ABD vatandaşlarına yönelik işkence iddialarıyla bağlantılı olarak yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.
CNN'in bildirdiği habere göre söz konusu suçlamalara ilişkin kararın en geç gün içinde açıklanması bekleniyor.
Ayrıca Reuters'ın bir yetkiliye dayandırdığı haberde söz konusu Amerikalılar arasında Venezuela'da tutuklanan beş petrol şirketi yöneticisi, 2020'de Maduro'yu devirmeyi amaçlayan başarısız bir operasyonla bağlantılı olarak yakalanan iki eski ABD özel kuvvetler mensubu bulunuyor.
Bu kişilerin daha sonra farklı mahkum takaslarıyla serbest bırakıldığı bildiriliyor.
Maduro'ya daha önce "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamaları yöneltilmişti. Mahkeme Maduro'nun davasının başlangıç tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirlemişti.