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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı: Bir polis hayatını kaybetti
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı: Bir polis hayatını kaybetti
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Ankara Pursaklar'da uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi. Saldırganın olaydan... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
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silahlı saldırı
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Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında kimlik kontrolü yapan görevli polislere silahlı saldırı gerçekleşti.Bir araçta kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arkada oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etti. Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinden kaçan şüpheliler ise ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.Ankara Valisi Yakup Canbolat, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzüntülü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.Saat 23.25 sıralarında Karacaören TOKİ yolundaki uygulama noktasında bir aracın durdurulduğunu anlatan Canbolat, aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna 2 el ateş ettiğini söyledi.Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendine ateş ettiVali Canbolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek şu açıklamada bulundu:
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ankara, son dakika, silahlı saldırı, polis
ankara, son dakika, silahlı saldırı, polis

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı: Bir polis hayatını kaybetti

01:46 07.10.2026 (güncellendi: 01:55 07.10.2026)
© İHA / İBRAHİM YETKİNolay yeri - polis -
olay yeri - polis - - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Ankara Pursaklar'da uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi. Saldırganın olaydan hemen sonra kendini silahla vurduğu belirtildi.
Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında kimlik kontrolü yapan görevli polislere silahlı saldırı gerçekleşti.
Bir araçta kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arkada oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etti. Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüpheliler ise ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Ankara Valisi Yakup Canbolat, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzüntülü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.
Saat 23.25 sıralarında Karacaören TOKİ yolundaki uygulama noktasında bir aracın durdurulduğunu anlatan Canbolat, aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna 2 el ateş ettiğini söyledi.

Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendine ateş etti

Vali Canbolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek şu açıklamada bulundu:

Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor, araçtaki 2 kişi elde, onlar alındı. Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun.

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