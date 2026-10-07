https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/ankaranin-pursaklar-ilcesinde-uygulama-noktasinda-polislere-ates-acildi-bir-polis-hayatini-kaybetti-1109342660.html

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı: Bir polis hayatını kaybetti

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında polislere ateş açıldı: Bir polis hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ankara Pursaklar'da uygulama noktasında görev yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Silahlı saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi. Saldırganın olaydan... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T01:46+0300

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Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında kimlik kontrolü yapan görevli polislere silahlı saldırı gerçekleşti.Bir araçta kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arkada oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etti. Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinden kaçan şüpheliler ise ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.Ankara Valisi Yakup Canbolat, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzüntülü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.Saat 23.25 sıralarında Karacaören TOKİ yolundaki uygulama noktasında bir aracın durdurulduğunu anlatan Canbolat, aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna 2 el ateş ettiğini söyledi.Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendine ateş ettiVali Canbolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek şu açıklamada bulundu:

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