https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/kanadanin-petrol-zengini-eyaleti-alberta-ulkeden-ayrilmak-icin-secime-gidiyor-1109377143.html

Kanada'nın petrol zengini eyaleti Alberta, ülkeden ayrılmak için sandık başına gidiyor

Kanada'nın petrol zengini eyaleti Alberta, ülkeden ayrılmak için sandık başına gidiyor

Sputnik Türkiye

Kanada'nın petrol zengini Alberta eyaleti, 19 Ekim'de ülkenin geleceği açısından kritik bir referanduma gidiyor. Seçmenler, Kanada'da kalmak ile bağımsızlık... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T07:17+0300

2026-10-08T07:17+0300

2026-10-08T07:33+0300

dünya

alberta

ottawa

abd

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094164908_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_207b9875b4e7f311453ca56921afcaf4.png

Kanada'nın enerji deposu olarak bilinen Alberta eyaleti, 19 Ekim tarihinde tarihi bir yol ayrımına giriyor. Eyalet sakinleri, federasyon içinde kalıp kalmamayı ve gelecekte bağlayıcı bir bağımsızlık referandumu yapılıp yapılmayacağını belirlemek üzere sandık başına gidecek.Bu kritik oylama öncesinde, olası bir ayrılığın eyalet ekonomisine etkileri ülke çapında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Başkent Ottawa ile köprüleri atma fikri, eyalet halkı için hem büyük bir zenginlik vaadi hem de telafisi zor bir ekonomik çöküş riski barındırıyor.Petrol zenginliği ve yeni bir devlet hayaliEyaletin Kanada'dan kopmasını savunan bağımsızlık destekçileri, bölgenin sahip olduğu devasa petrol ve doğal gaz rezervleri sayesinde tek başına güçlü bir devlet olabileceğini iddia ediyor. Bu kesime göre, Ottawa'ya aktarılan milyarlarca dolarlık vergi gelirinin eyalet içinde kalmasıyla eşi görülmemiş bir refah artışı yaşanacak.Ayrılıkçı gruplar, Alberta'nın mevcut insan kaynağı, köklü kurumsal yapısı ve gelişmiş altyapısı ile diğer eyaletlerden halihazırda pozitif ayrıştığını savunuyor. Yapılan hesaplamalara göre, federal vergilerin devreden çıkması ve yeni devlet giderlerinin düşülmesi durumunda her yıl milyarlarca dolarlık bütçe fazlası elde edilecek; bu tablo doğrudan bölge halkının ödediği bireysel vergilerde düşüş olarak yansıyacak.Alberta i̇çin "yeni bir Brexit" riski mi doğuyor?Madalyonun diğer yüzünde ise oldukça karamsar bir tablo yer alıyor. Eyalet yönetimi ve önde gelen ekonomistler, ayrılığın getireceği ağır maliyetler konusunda halkı ciddi şekilde uyarıyor. Hükûmet tarafından hazırlatılan raporlara göre, olası bir bağımsızlık sonrası yaşanacak geçiş süreci yüz milyarlarca dolara mal olabilir. Ayrıca, yeni kurulacak devletin Kanada'nın ulusal borç yükünden devralacağı payın, bölge ekonomisini derinden sarsacağı öngörülüyor.Uzmanlar, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini (Brexit) örnek göstererek, ayrılığın yaratacağı uzun süreli siyasi ve ekonomik belirsizliğe dikkat çekiyor. Bu belirsizliğin dev yatırımları durduracağı, ticarete ağır darbe vuracağı, hanehalkı gelirlerini eriteceği ve on binlerce kişilik istihdam kaybına yol açabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Başbakan Mark Carney de bir açıklama yaparak, bu sürecin eyalet ekonomisine telafisi zor ve "ciddi bir darbe" vuracağı yönünde kritik bir uyarıda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bekayi-7-gunluk-plana-yanitimiz-arabulucular-araciligi-ile-iletilecek-1109375335.html

alberta

ottawa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alberta, ottawa, abd, yılsonu2026