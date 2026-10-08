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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bekayi-7-gunluk-plana-yanitimiz-arabulucular-araciligi-ile-iletilecek-1109375335.html
Bekayi: 7 günlük plana yanıtımız arabulucular aracılığı ile iletilecek
Bekayi: 7 günlük plana yanıtımız arabulucular aracılığı ile iletilecek
Sputnik Türkiye
İran, ABD ile yürütülen müzakerelerde Washington tarafından sunulan önerilere ilişkin yanıtını arabulucular üzerinden ileteceğini duyurdu. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T04:02+0300
2026-10-08T04:02+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
i̇smail bekayi
hürmüz boğazı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın 'tüm cephelerde dayatılan savaşı sona erdirmek ve Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nda güvenliği yeniden tesis etmek' amacıyla ortaya koyduğu koşulların açık ve kesin şekilde ifade edildiğini belirtti.Ayrıca Bekayi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya görüşmelerin doğrudan gerçekleşmediğini, ABD'nin önerilerine gerekli yanıtın arabulucular aracılığıyla verileceğini ifade etti.İran'ın 7 günlük planıİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçen hafta New York ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik 7 günlük bir plan açıklamıştı.İran'ın planı arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletilirken, ABD tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini Tahran'a aktardığı bildirilmişti.Plan kapsamında, ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ardından da nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlatılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/trumptan-mekke-ittifaki-yorumu-bence-suudi-arabistana-yardim-etmek-istiyorlar-ve-bence-bu-iyi-bir-1109374577.html
i̇ran
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abd, i̇ran, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı
abd, i̇ran, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı

Bekayi: 7 günlük plana yanıtımız arabulucular aracılığı ile iletilecek

04:02 08.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD bayrakları
İran-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran, ABD ile yürütülen müzakerelerde Washington tarafından sunulan önerilere ilişkin yanıtını arabulucular üzerinden ileteceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın 'tüm cephelerde dayatılan savaşı sona erdirmek ve Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nda güvenliği yeniden tesis etmek' amacıyla ortaya koyduğu koşulların açık ve kesin şekilde ifade edildiğini belirtti.
Ayrıca Bekayi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya görüşmelerin doğrudan gerçekleşmediğini, ABD'nin önerilerine gerekli yanıtın arabulucular aracılığıyla verileceğini ifade etti.

İran'ın 7 günlük planı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçen hafta New York ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik 7 günlük bir plan açıklamıştı.
İran'ın planı arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletilirken, ABD tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini Tahran'a aktardığı bildirilmişti.
Plan kapsamında, ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ardından da nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlatılması öngörülüyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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