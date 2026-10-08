https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bekayi-7-gunluk-plana-yanitimiz-arabulucular-araciligi-ile-iletilecek-1109375335.html

Bekayi: 7 günlük plana yanıtımız arabulucular aracılığı ile iletilecek

Bekayi: 7 günlük plana yanıtımız arabulucular aracılığı ile iletilecek

Sputnik Türkiye

İran, ABD ile yürütülen müzakerelerde Washington tarafından sunulan önerilere ilişkin yanıtını arabulucular üzerinden ileteceğini duyurdu. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T04:02+0300

2026-10-08T04:02+0300

2026-10-08T04:02+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

i̇smail bekayi

hürmüz boğazı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın 'tüm cephelerde dayatılan savaşı sona erdirmek ve Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nda güvenliği yeniden tesis etmek' amacıyla ortaya koyduğu koşulların açık ve kesin şekilde ifade edildiğini belirtti.Ayrıca Bekayi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya görüşmelerin doğrudan gerçekleşmediğini, ABD'nin önerilerine gerekli yanıtın arabulucular aracılığıyla verileceğini ifade etti.İran'ın 7 günlük planıİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçen hafta New York ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik 7 günlük bir plan açıklamıştı.İran'ın planı arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletilirken, ABD tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini Tahran'a aktardığı bildirilmişti.Plan kapsamında, ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ardından da nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlatılması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/trumptan-mekke-ittifaki-yorumu-bence-suudi-arabistana-yardim-etmek-istiyorlar-ve-bence-bu-iyi-bir-1109374577.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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abd, i̇ran, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı