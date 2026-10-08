https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/istinaf-mahkemesinden-suresiz-nafakayla-ilgili-emsal-karar-tek-seferlik-vurgusu-dikkat-cekti--1109382773.html

İstinaf Mahkemesi'nden 'süresiz nafaka'yla ilgili emsal karar: 'Tek seferlik' vurgusu dikkat çekti

İstinaf Mahkemesi'nden 'süresiz nafaka'yla ilgili emsal karar: 'Tek seferlik' vurgusu dikkat çekti

Sputnik Türkiye

İstinaf Mahkemesi bir yıl evli kaldıktan sonra boşanan çiftle ilgili emsal bir karar imza attı. Aile mahkemesinin verdiği 'süresiz' nafaka kararını iptal etti... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T11:10+0300

2026-10-08T11:10+0300

2026-10-08T11:10+0300

türki̇ye

i̇stinaf mahkemesi

boşanma

boşanma davası

boşanmak

tazminat

nafaka

süresiz nafaka

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Bir yıl evlilikten sonra boşanan kadına 'süresiz nafaka' bağlanması kararıyla ilgili İstinaf Mahkemesi emsal bir karar imza attı. Aile Mahkemesi'nin 'süresiz nafaka' kararını iptal eden İstinaf Mahkemesi, kadına bir defaya mahsus 72 bin lira yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Mahkeme kararında hem karşı tarafın maddi durumunu hem de evliliğin süresini dikkate aldığını belirtti. 'Fatura çok gelmesin' diye elektronik eşyaları kullandırmıyor iddiası CNN Türk'ün haberine göre, Ankara'da 2021 yılında ikinci evliliklerini yapan çift, 2022 yılında çekişmeli boşanma davası açtı. Kadın dilekçesinde, eşinin temel ihtiyaçları dahi karşılamak istemediğini, elektrik faturasının çok gelmemesi için elektronik eşyaların kullanımını engellediğini dile getirdi. Yoksulluk nafakası talep ederek boşanmak istediğini belirtti.Karşı davalı koca ise aile mahkemesine sunduğu dilekçesinde, eşinin kendisine ağır küfürler ettiğini öne sürdü. Kuzeninden kıskandığı için sürekli tartışma yarattığını dile getirdi. Koca, ev ve kişisel temizliği ile de ilgilenmediğini öne sürdüğü eşinin gece geç saatlere kadar oturup televizyon seyrettiğini, öğlene kadar ise uyuduğunu dile getirdi. Hakkında açılan davanın reddedilmesini talep etti.Aile mahkemesi 'süresiz nafaka'ya karar verdiAralık 2024'te çiftin boşanması yönünde karar veren ilk derece mahkemesi, kadın lehine aylık bin 500 lira yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Ayrıca koca, maddi-manevi toplam 90 bin lira tazminata mahkum edildi.Kendini yoksulluktan kurtaracak geliri yok vurgusu Dosyanın taşındığı İstinaf Mahkemesi de kocanın nafaka ve verilen tazminat kararları üzerinde yaptığı itiraz başvurusunu inceledi. Geçtiğimiz ocak ayında verilen kararda, apartman görevlisi olan kocanın, halen kendisini yoksulluktan kurtaracak miktarda düzenli bir gelirinin ve malvarlığının bulunmadığına işaret edildi. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği vurgulandı.Tek seferlik toptan 'yoksulluk nafakası'Bölge Adliye Mahkemesi; evliliğin süresi ve tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde bulundurdu. Kadın yararına 72 bin lira toptan yoksulluk nafakası yönünde hüküm verildi. Aile mahkemesince bir defaya mahsus olmak üzere toptan yoksulluk nafakası kararı verilmemesi isabetsiz görüldü.

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i̇stinaf mahkemesi, boşanma, boşanma davası, boşanmak, tazminat, nafaka, süresiz nafaka