https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bakan-gurlek-acikladi-suresiz-nafaka-meclise-geliyor-1109331505.html
Bakan Gürlek açıkladı: Süresiz nafaka Meclis'e geliyor
Bakan Gürlek açıkladı: Süresiz nafaka Meclis'e geliyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin hazırlanan düzenlemenin TBMM’ye sunulacağını açıkladı. Yeni düzenlemede evlilik süresi ile tarafların... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T15:58+0300
2026-10-06T15:58+0300
2026-10-06T15:58+0300
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süresiz nafaka
akın gürlek
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin hazırlanan yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacağını açıkladı. Gürlek’in verdiği bilgilere göre düzenlemede evlilik süresi, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusur ve mağduriyet durumları dikkate alınacak.Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesi üzerinde Meclis kapanmadan önce çalışma yaptıklarını belirtti.'Bu konudaki paketi inşallah Meclis'e sunacağız'Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin nasıl bir yasal düzenleme yapılacağı sorusu üzerine, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda iptal kararı verdiğini ve yeni bir kanun hazırlanması için 9 aylık süre tanıdığını anımsattı.Bakan Gürlek, düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:"Biz, Meclis kapanmadan önce bu konuda bir çalışma yapmıştık, özellikle süresiz nafakayla ilgili. Meclisimiz açıldı. Bu konudaki paketi inşallah Meclise sunacağız. Süresiz nafaka, gerçekten Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında da okudum. Yani biraz hakkaniyete aykırı, özellikle bir günlük evli kalıp ömür boyu nafaka almak hem vicdana hem hakkaniyete aykırı. Bizim yapacağımız yeni düzenlemeyle, meclise teklif olarak sunduğumuz yeni düzenleme ile daha adaletli, daha hakkaniyetli bir düzenleme istiyoruz.Hakime süre konusunda yetki verilecekYeni düzenlemenin ayrıntılarını da paylaşan Gürlek, aile mahkemesi hakimlerinin tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını değerlendireceğini belirtti. Gürlek, açıklamasını şöyle sürdürdü:"Burada elbette bayanlarımızın mağdur olmaması gerekiyor. Hakimlerimize bir yetki veriyoruz, Aile Mahkemesi Hakimimiz tarafların sosyal, ekonomik durumlarını, bizzat tarafları dinliyor. Gözlemine göre, kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Burada Aile mahkemesi hakimlerimiz özellikle somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık. Evlilik süresi de dikkat alınacak ama tekrardan hakimimiz isterse durum ve şartlara göre tekrardan eskisi gibi süresiz bir şekilde nafaka da verebilir, belirli süre de koyabilir. "
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bakan-gurlekten-fon-sorusturmasi-aciklamasi-5-kisi-bu-hesaplara-iadede-bulunmus-1109322268.html
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süresiz nafaka , akın gürlek, meclis
süresiz nafaka , akın gürlek, meclis
Bakan Gürlek açıkladı: Süresiz nafaka Meclis'e geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin hazırlanan düzenlemenin TBMM’ye sunulacağını açıkladı. Yeni düzenlemede evlilik süresi ile tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınacak. Aile mahkemesi hakimi, somut olayın şartlarına göre nafakayı süreli veya süresiz olarak belirleyebilecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin hazırlanan yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacağını açıkladı. Gürlek’in verdiği bilgilere göre düzenlemede evlilik süresi, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusur ve mağduriyet durumları dikkate alınacak.
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesi üzerinde Meclis kapanmadan önce çalışma yaptıklarını belirtti.
'Bu konudaki paketi inşallah Meclis'e sunacağız'
Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin nasıl bir yasal düzenleme yapılacağı sorusu üzerine, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda iptal kararı verdiğini ve yeni bir kanun hazırlanması için 9 aylık süre tanıdığını anımsattı.
Bakan Gürlek, düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:
"Biz, Meclis kapanmadan önce bu konuda bir çalışma yapmıştık, özellikle süresiz nafakayla ilgili. Meclisimiz açıldı. Bu konudaki paketi inşallah Meclise sunacağız. Süresiz nafaka, gerçekten Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında da okudum. Yani biraz hakkaniyete aykırı, özellikle bir günlük evli kalıp ömür boyu nafaka almak hem vicdana hem hakkaniyete aykırı. Bizim yapacağımız yeni düzenlemeyle, meclise teklif olarak sunduğumuz yeni düzenleme ile daha adaletli, daha hakkaniyetli bir düzenleme istiyoruz.
Hakime süre konusunda yetki verilecek
Yeni düzenlemenin ayrıntılarını da paylaşan Gürlek, aile mahkemesi hakimlerinin tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını değerlendireceğini belirtti. Gürlek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Burada elbette bayanlarımızın mağdur olmaması gerekiyor. Hakimlerimize bir yetki veriyoruz, Aile Mahkemesi Hakimimiz tarafların sosyal, ekonomik durumlarını, bizzat tarafları dinliyor. Gözlemine göre, kusur durumları dikkate alınarak gerekirse süresiz nafaka tekrardan verebilir. Ama bir süre de koyabilir. Burada Aile mahkemesi hakimlerimiz özellikle somut olaya göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, mağduriyet durumlarına göre, hakkaniyet kuralları çerçevesinde bir karar alabilir. Bu şekilde bir düzenleme yaptık. Evlilik süresi de dikkat alınacak ama tekrardan hakimimiz isterse durum ve şartlara göre tekrardan eskisi gibi süresiz bir şekilde nafaka da verebilir, belirli süre de koyabilir. "