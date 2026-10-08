https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/hititlerin-3-bin-400-yillik-kraliyet-tabletleri-gun-yuzune-cikti-icerisinde-kus-fallari-da-var--1109384460.html

Hititler'in 3 bin 400 yıllık Kraliyet tabletleri gün yüzüne çıktı: İçerisinde 'kuş falları' da var

Hititler'in 3 bin 400 yıllık Kraliyet tabletleri gün yüzüne çıktı: İçerisinde 'kuş falları' da var

Sputnik Türkiye

Sivas'ta yapılan kazılarda Kral 2. Tudhaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçası gün yüzüne çıkarıldı. Çıkarılan Kraliyet Arşivi'nde dönemin devlet... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T11:48+0300

2026-10-08T11:48+0300

2026-10-08T11:48+0300

yaşam

mehmet nuri ersoy

hitit i̇mparatorluğu

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arkeolojik keşif

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Sivas Kayalıpınar'da yapılan kazılarda Hititçe ve Hürrice kaleme alınan yaklaşık 3 bin 400 yıllık çivi yazılı tabletler bulundu. Antik Samuhad'da Kral 2. Tudhaliya dönemine ait kraliyet arşivinde devlet yönetiminden, askeri gelişmelere, kuş fallarından salgın hastalıklara kadar birçok bilgi yer alıyor. Kraliyet arşivinin 21. yüzyılda ortaya çıkarılan 'en kapsamlı Hititçe arşiv' olarak tarihteki yerini aldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu eşsiz arşiv Hitit tarihinden dini uygulamalarına, dilin gelişiminden katiplik kültürüne kadar pek çok alanda yeni bir kapı aralıyor" dedi. 3 bin 400 yıl öncesinin belgelerine ulaştık Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas Kayalıpınar'daki kazılarda Kral 2. Tudhaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçasının gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Hititlerin devlet hafızasına uzanan çok önemli bir keşfe imza attıklarını belirten Ersoy, "2026 yılı kazılarında antik Samuha'da, Kral 2. Tudhaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçasını gün yüzüne çıkardık. Geçtiğimiz sezon bulunanlarla birlikte sayı 184'e ulaştı. Böylece Kayalıpınar'daki kraliyet arşivi, 21. yüzyılda ortaya çıkarılan en kapsamlı Hititçe arşiv olarak tarihteki yerini aldı. Hititçe ve Hurrice kaleme alınan bu belgeler, yaklaşık 3 bin 400 yıl öncesinin devlet yönetimini, askeri gelişmelerini, inanç dünyasını ve kraliyet ailesinin yaşadıklarını doğrudan günümüze taşıyor." bilgisini paylaştı.Kuş falcılarının izlediği güzergahlar da tabletler de yer alıyorTabletlerde şehirden şehre yayılan, özellikle çocukları ve bebekleri etkileyen yüksek ateşli bir salgının izlerine rastlandığını aktaran Ersoy, hastalanan bir bebek prensesin sağlık durumu, ardından vefatı ve onun için gerçekleştirilen cenaze ritüelinin de kayıtlarda yer aldığını ifade etti.Bakan Ersoy, şunları kaydetti:"Batı Anadolu'daki Hitit generallerinin krala gönderdiği bir başka mektup ise düşman tehdidi karşısında asker, at ve savaş arabası talep edildiğini, yardım ulaşmaması halinde ordunun yok olabileceğine ilişkin uyarıları ortaya koyuyor. Kuş falcılarının izledikleri güzergahları ve gözlemlerini kaydettikleri tabletler de Hititlerin kehanet uygulamalarına ilişkin daha önce bilinmeyen bilgiler sunuyor.Bu eşsiz arşiv Hitit tarihinden dini uygulamalarına, dilin gelişiminden katiplik kültürüne kadar pek çok alanda yeni bir kapı aralıyor. Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasını bilimle gün yüzüne çıkarmaya, korumaya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz."21. yüzyılda bulunan en kapsamlı Hititçe arşivBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kayalıpınar kazıları 2021'den bu yana Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Maner başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.Kayalıpınar'da 2025'te aynı alanda ele geçirilen 53 çivi yazılı tablet ve parçasının da bu arşive ait olduğu değerlendirilirken, 2026'daki 131 yeni buluntuyla birlikte arşivdeki tablet ve parça sayısı 184'e ulaştı. Kazı ekibinin değerlendirmesine göre Kayalıpınar'da ortaya çıkarılan kraliyet arşivi, 21. yüzyılda bulunan en kapsamlı Hititçe arşiv olma özelliğini taşıyor.Şehirden şehre yayılan yüksek ateşli salgın anlatılıyorArşivde kehanet, fal, mektup, ritüel ve dua kategorilerinde metinler yer alırken en dikkat çekici belgelerden bazıları, şehirden şehre yayılan yüksek ateşli bir salgını anlatıyor.Özellikle çocukları ve bebekleri ölüme sürükleyen hastalık nedeniyle küçük prens ve prensesler ile yüksek rütbeli Hitit görevlilerinin çocuklarının sağlık durumlarının fal sorgulamalarıyla takip edildiği görülen tabletlerdeki metinler, salgının Hitit kraliyet ailesinde oluşturduğu kaygıyı da doğrudan yansıtıyor.Henüz anne sütüyle beslenen bir bebek prensesin sağlık durumunun büyük endişeyle ele alındığı belgelerde, geleceğinin kehanet yoluyla anlaşılmaya çalışıldığı görülüyor. Başka bir tablette ise bebek prensesin hayatını kaybettiği ve onun için gerçekleştirilen cenaze ritüeli kayıt altına alınıyor.Askeri tehditler de tabletlere işlendiKraliyet arşivinden çıkan belgeler Hitit devletinin karşı karşıya kaldığı askeri tehditleri de gözler önüne seriyor.Batı Anadolu'daki Hitit generalleri tarafından Samuha'da bulunan Hitit kralına gönderilen bir mektupta, Hitit bölgesinin düşmanlar tarafından çevrildiği bildiriliyor. Generaller düşmanları yenebilmek için asker, at ve savaş arabası gönderilmesini talep ediyor. Mektupta, istenen desteğin ulaşmaması durumunda durumun ağırlaşacağı ve Hitit ordusunun yok edileceği yönündeki uyarılar da yer alıyor. Generaller ayrıca gerekli desteğin gönderilmemesi halinde ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğunu üstlenmeyeceklerini krala bildiriyor.Kuş falının izleri ortaya çıktı Arşivdeki bir tablette kuş falcılarının Samuha'nın dışına çıkarak farklı bölgelerde yaptıkları gözlemler bir günlük düzeninde kayıt altına alınırken, falcıların konakladıkları kentler, izledikleri güzergahlar ve gözlemledikleri kuşlar belgelerde ayrıntılarıyla yer alıyor.Çivi yazılı metinler, kuş falının nasıl değerlendirildiği ve yorumlandığı konusunda daha önce bilinmeyen bilgileri de ortaya çıkarıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sofra-kulturune-isik-tutacak-bakan-ersoy-duyurdu-akdenizden-2-bin-100-yillik-luks-sofra-takimi-1109087567.html

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mehmet nuri ersoy, hitit i̇mparatorluğu, hititler, tarihi eser, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif