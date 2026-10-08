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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/guvenlik-gorevlisinin-dikkati-hayatini-kurtardi-tramvayin-altinda-kalacakti-1109400488.html
Güvenlik görevlisinin dikkati hayatını kurtardı: Tramvayın altında kalacaktı
Güvenlik görevlisinin dikkati hayatını kurtardı: Tramvayın altında kalacaktı
Sputnik Türkiye
Samsun'da güvenlik görevlisi, küçük kız çocuğunu son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T18:20+0300
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samsun
güvenlik görevlisi
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Samsun'da hemzemin geçitte görev yapan güvenlik görevlisi, tramvaya doğru koşan küçük bir kız çocuğu son anda kolundan tutarak geri çekerek tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Son anda kolundan çektiSamsun Büyükşehir Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Lafcı, Cumhuriyet Meydanı hemzemin geçidinde görev yaptığı sırada bir çocuğun durağa gelen tramvaya doğru koştuğunu fark etti. Harekete geçen Lafcı, çocuğu tramvay yolundan hızla çekerek güvenli alana götürdü.Lafcı'nın çocuğu kurtarmak için yaptığı müdahale, güvenlik kamerasınca görüntülendi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, makamında kabul ettiği Lafcı'ya gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür belgesi ve ikramiye verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepede-6-katli-bina-coktu-enkaz-altinda-kalanlar-var-1109376043.html
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samsun, güvenlik görevlisi, tramvay
samsun, güvenlik görevlisi, tramvay

Güvenlik görevlisinin dikkati hayatını kurtardı: Tramvayın altında kalacaktı

18:20 08.10.2026
Samsun
Samsun - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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Samsun'da güvenlik görevlisi, küçük kız çocuğunu son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı.
Samsun'da hemzemin geçitte görev yapan güvenlik görevlisi, tramvaya doğru koşan küçük bir kız çocuğu son anda kolundan tutarak geri çekerek tramvayın altında kalmaktan kurtardı.

Son anda kolundan çekti

Samsun Büyükşehir Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Lafcı, Cumhuriyet Meydanı hemzemin geçidinde görev yaptığı sırada bir çocuğun durağa gelen tramvaya doğru koştuğunu fark etti. Harekete geçen Lafcı, çocuğu tramvay yolundan hızla çekerek güvenli alana götürdü.
Lafcı'nın çocuğu kurtarmak için yaptığı müdahale, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, makamında kabul ettiği Lafcı'ya gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür belgesi ve ikramiye verdi.
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