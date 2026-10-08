https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/guvenlik-gorevlisinin-dikkati-hayatini-kurtardi-tramvayin-altinda-kalacakti-1109400488.html

Güvenlik görevlisinin dikkati hayatını kurtardı: Tramvayın altında kalacaktı

Güvenlik görevlisinin dikkati hayatını kurtardı: Tramvayın altında kalacaktı

Sputnik Türkiye

Samsun'da güvenlik görevlisi, küçük kız çocuğunu son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T18:20+0300

2026-10-08T18:20+0300

2026-10-08T18:20+0300

türki̇ye

samsun

güvenlik görevlisi

tramvay

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Samsun'da hemzemin geçitte görev yapan güvenlik görevlisi, tramvaya doğru koşan küçük bir kız çocuğu son anda kolundan tutarak geri çekerek tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Son anda kolundan çektiSamsun Büyükşehir Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Lafcı, Cumhuriyet Meydanı hemzemin geçidinde görev yaptığı sırada bir çocuğun durağa gelen tramvaya doğru koştuğunu fark etti. Harekete geçen Lafcı, çocuğu tramvay yolundan hızla çekerek güvenli alana götürdü.Lafcı'nın çocuğu kurtarmak için yaptığı müdahale, güvenlik kamerasınca görüntülendi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, makamında kabul ettiği Lafcı'ya gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür belgesi ve ikramiye verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/maltepede-6-katli-bina-coktu-enkaz-altinda-kalanlar-var-1109376043.html

türki̇ye

samsun

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samsun, güvenlik görevlisi, tramvay