https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/girnede-batan-yolcu-gemisindeki-son-kayip-kisiyi-arama-calismalari-suruyor-artik-2-gunumuz-kaldi-1109402866.html

Girne'de batan yolcu gemisindeki son kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor: 'Artık 2 günümüz kaldı'

Girne'de batan yolcu gemisindeki son kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor: 'Artık 2 günümüz kaldı'

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs açıklarında batan gemide hayatını kaybeden 27 kişiden 13'ünün naaşı, Türk deniz tarihinin en derin operasyonuyla yaklaşık 650 metre derinlikten... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T20:51+0300

2026-10-08T20:51+0300

2026-10-08T21:11+0300

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Kuzey Kıbrıs'ta Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yaparken 30 Ağustos’ta Girne açıklarında batan "Filo Jet" adlı yüksek hızlı yolcu gemisinde kaybolan son kişiyi bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında son iki güne girildi. Toplam 27 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından, deniz altındaki çalışmaları yürüten Derinsu su altı mühendislik firması yetkilisi Okan Taktak yürütülen faaliyetlerin detaylarını paylaştı.13 naaş yüzeye çıkarıldı, karakutu teslim edildiYüksek teknoloji ve deneyimli mühendis kadrosuyla 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalarda, arama listesindeki 14 kişiden 13'ünün naaşına ulaşılarak yetkililere teslim edildi. Yetkililer, geminin batmasının ardından ilk gün 554 metre derinlikteki gemi batığının yerini tespit ettiklerini ve ilk hafta çalışmalarını enkaz içinde yoğunlaştırdıklarını belirtti. Gemi içindeki temizlik ve kesim işlemlerinin ardından batıkta başka kimsenin kalmadığından emin olunması üzerine, geminin son görüldüğü noktanın 2.3 kilometre kuzeyine kadar olan alanda dip taraması başlatıldı.Arama kurtarma ekipleri, çalışmalar sırasında geminin kara kutusu olarak bilinen Voyage Data Recorder (VDR) cihazını da denizden çıkararak yetkililere teslim etti.Türk deniz tarihindeki en derin operasyonÇalışmalar kapsamında denizden çıkarılan son naaşın yaklaşık 650 metre derinlikte bulunduğunu ifade eden Okan Taktak, bu operasyonun Türk deniz tarihinde en derinden çıkarılan naaşlar olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı. Zorlu dip koşullarına ve kısıtlı görüş mesafesine rağmen ekiplerin şu ana kadar;Yetkililer, kendilerine tanınan sürenin son iki gününde taranmamış hiçbir alan bırakmamayı hedeflediklerini ve kayıp olan son naaşa da ulaşıp operasyonu tamamlamayı umduklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/guvenlik-gorevlisinin-dikkati-hayatini-kurtardi-tramvayin-altinda-kalacakti-1109400488.html

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