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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gazeteciler-ismail-saymaz-murat-agirel-ve-saban-sevinc-ifadeye-cagrildi-1109404782.html
Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı
Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T22:46+0300
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türki̇ye
i̇smail saymaz
murat ağırel
şaban sevinç
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.
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i̇smail saymaz, murat ağırel, şaban sevinç, cumhuriyet başsavcılığı
i̇smail saymaz, murat ağırel, şaban sevinç, cumhuriyet başsavcılığı

Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı

22:46 08.10.2026
© AA / Elif ÖztürkİBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© AA / Elif Öztürk
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.
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