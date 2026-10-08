https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gazeteciler-ismail-saymaz-murat-agirel-ve-saban-sevinc-ifadeye-cagrildi-1109404782.html
Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı
Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T22:46+0300
2026-10-08T22:46+0300
2026-10-08T22:46+0300
türki̇ye
i̇smail saymaz
murat ağırel
şaban sevinç
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770613_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_38244b6ad545e9716991556ce28e625c.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770613_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_2af26ec7ca8d13e580abe11fc1b45eba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇smail saymaz, murat ağırel, şaban sevinç, cumhuriyet başsavcılığı
i̇smail saymaz, murat ağırel, şaban sevinç, cumhuriyet başsavcılığı
Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.