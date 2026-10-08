https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gazeteciler-ismail-saymaz-murat-agirel-ve-saban-sevinc-ifadeye-cagrildi-1109404782.html

Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı

Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T22:46+0300

2026-10-08T22:46+0300

2026-10-08T22:46+0300

türki̇ye

i̇smail saymaz

murat ağırel

şaban sevinç

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri için talimat verildi.

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Sputnik Türkiye

i̇smail saymaz, murat ağırel, şaban sevinç, cumhuriyet başsavcılığı