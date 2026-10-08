https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/dunyanin-ilk-bal-mumu-doneri-berlindeki-madame-tussauds-muzesinde-sergileniyor-1109391206.html

Dünyanın ilk bal mumu döneri: Berlin'deki Madame Tussauds Müzesi’nde sergileniyor

Dünyanın ilk bal mumu döneri: Berlin'deki Madame Tussauds Müzesi’nde sergileniyor

Sputnik Türkiye

Dünyanın ilk bal mumundan yapılan dönerinin, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Madame Tussauds Bal Mumu Müzesi’nde sergilenmesine başlandı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T15:09+0300

2026-10-08T15:09+0300

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Dünyada ilke kez bal mumu döneri yapıldı.Berlin'deki ilk büfenin replikası hazırlandıKreuzberg'deki ünlü Mustafa's Gemüse Kebap'ın kurucusu Tarık Kara'nın katıldığı etkinlikte dönerin bal mumundan hazırlanan figürü ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Döner, Mustafa's Gemüse Kebap'ın Berlin'deki ilk büfesinin aslına uygun hazırlanan replikasının içinde sergileniyor.Orijinal boyutlarında hazırlanan dönerin yanı sıra büfe de bal mumundan yeniden oluşturuldu.Dünya çapında tanınıyorEtkinlikte bal mumu döneri tanıtan Kara, Berlin'in simge lezzetlerinden birinin dünyanın önde gelen bal mumu müzelerinden Madame Tussauds'da yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kara, 2005'ten bu yana döner sattığını, New York Times gazetesinden bir muhabirin haberleştirmesi üzerine dünya çapında üne kavuştuğunu ifade ederek, dönerin müzede sergilenmesinin kendisini ayrıca gururlandırdığını anlattı.Sebzeli döneri meşhurMadame Tussauds Müzesi, döner figürüyle Berlin’in sokak kültürünün önemli unsurlarından biri haline gelen bu lezzeti uluslararası ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor.Kreuzberg'de faaliyet gösteren Mustafa's Gemüse Kebap, özellikle sebzeli döneriyle Berlin’in en bilinen dönercileri arasında yer alıyor.Bal mumundan yapılan dönerin maliyetinin 20 bin avro olduğu açıklandı.

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kreuzberg , berlin, madame tussauds, döner, almanya, balmumu, balmumu heykel