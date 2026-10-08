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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/dunyanin-ilk-bal-mumu-doneri-berlindeki-madame-tussauds-muzesinde-sergileniyor-1109391206.html
Dünyanın ilk bal mumu döneri: Berlin'deki Madame Tussauds Müzesi’nde sergileniyor
Dünyanın ilk bal mumu döneri: Berlin'deki Madame Tussauds Müzesi’nde sergileniyor
Sputnik Türkiye
Dünyanın ilk bal mumundan yapılan dönerinin, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Madame Tussauds Bal Mumu Müzesi’nde sergilenmesine başlandı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
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berlin
madame tussauds
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Dünyada ilke kez bal mumu döneri yapıldı.Berlin'deki ilk büfenin replikası hazırlandıKreuzberg'deki ünlü Mustafa's Gemüse Kebap'ın kurucusu Tarık Kara'nın katıldığı etkinlikte dönerin bal mumundan hazırlanan figürü ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Döner, Mustafa's Gemüse Kebap'ın Berlin'deki ilk büfesinin aslına uygun hazırlanan replikasının içinde sergileniyor.Orijinal boyutlarında hazırlanan dönerin yanı sıra büfe de bal mumundan yeniden oluşturuldu.Dünya çapında tanınıyorEtkinlikte bal mumu döneri tanıtan Kara, Berlin'in simge lezzetlerinden birinin dünyanın önde gelen bal mumu müzelerinden Madame Tussauds'da yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kara, 2005'ten bu yana döner sattığını, New York Times gazetesinden bir muhabirin haberleştirmesi üzerine dünya çapında üne kavuştuğunu ifade ederek, dönerin müzede sergilenmesinin kendisini ayrıca gururlandırdığını anlattı.Sebzeli döneri meşhurMadame Tussauds Müzesi, döner figürüyle Berlin’in sokak kültürünün önemli unsurlarından biri haline gelen bu lezzeti uluslararası ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor.Kreuzberg'de faaliyet gösteren Mustafa's Gemüse Kebap, özellikle sebzeli döneriyle Berlin’in en bilinen dönercileri arasında yer alıyor.Bal mumundan yapılan dönerin maliyetinin 20 bin avro olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/raflardaki-et-urunlerinde-buyuk-temizlik-pes-pese-yasak-geliyor-doner-sucuk-pastirma-ve-burgerde-1108724535.html
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kreuzberg , berlin, madame tussauds, döner, almanya, balmumu, balmumu heykel
kreuzberg , berlin, madame tussauds, döner, almanya, balmumu, balmumu heykel

Dünyanın ilk bal mumu döneri: Berlin'deki Madame Tussauds Müzesi’nde sergileniyor

15:09 08.10.2026 (güncellendi: 16:36 08.10.2026)
© Volodymyr Sindieievbalmumu döner
balmumu döner - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© Volodymyr Sindieiev
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Dünyanın ilk bal mumundan yapılan dönerinin, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Madame Tussauds Bal Mumu Müzesi’nde sergilenmesine başlandı.
Dünyada ilke kez bal mumu döneri yapıldı.

Berlin'deki ilk büfenin replikası hazırlandı

Kreuzberg'deki ünlü Mustafa's Gemüse Kebap'ın kurucusu Tarık Kara'nın katıldığı etkinlikte dönerin bal mumundan hazırlanan figürü ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Döner, Mustafa's Gemüse Kebap'ın Berlin'deki ilk büfesinin aslına uygun hazırlanan replikasının içinde sergileniyor.
© Cüneyt KaradağMustafa's Gemüse Kebap'ın Berlin'deki ilk büfesi
Mustafa's Gemüse Kebap'ın Berlin'deki ilk büfesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
Mustafa's Gemüse Kebap'ın Berlin'deki ilk büfesi
© Cüneyt Karadağ
Orijinal boyutlarında hazırlanan dönerin yanı sıra büfe de bal mumundan yeniden oluşturuldu.

Dünya çapında tanınıyor

Etkinlikte bal mumu döneri tanıtan Kara, Berlin'in simge lezzetlerinden birinin dünyanın önde gelen bal mumu müzelerinden Madame Tussauds'da yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kara, 2005'ten bu yana döner sattığını, New York Times gazetesinden bir muhabirin haberleştirmesi üzerine dünya çapında üne kavuştuğunu ifade ederek, dönerin müzede sergilenmesinin kendisini ayrıca gururlandırdığını anlattı.
© Volodymyr Sindieievbalmumu döner
balmumu döner - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
balmumu döner
© Volodymyr Sindieiev

Sebzeli döneri meşhur

Madame Tussauds Müzesi, döner figürüyle Berlin’in sokak kültürünün önemli unsurlarından biri haline gelen bu lezzeti uluslararası ziyaretçilere tanıtmayı amaçlıyor.
Kreuzberg'de faaliyet gösteren Mustafa's Gemüse Kebap, özellikle sebzeli döneriyle Berlin’in en bilinen dönercileri arasında yer alıyor.
Bal mumundan yapılan dönerin maliyetinin 20 bin avro olduğu açıklandı.
© Volodymyr Sindieievbalmumu döner
balmumu döner - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
balmumu döner
© Volodymyr Sindieiev
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