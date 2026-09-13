https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/raflardaki-et-urunlerinde-buyuk-temizlik-pes-pese-yasak-geliyor-doner-sucuk-pastirma-ve-burgerde-1108724535.html

Raflardaki et ürünlerinde büyük temizlik, peş peşe yasak geliyor: Döner, sucuk, pastırma ve burgerde yeni kurallar

Raflardaki et ürünlerinde büyük temizlik, peş peşe yasak geliyor: Döner, sucuk, pastırma ve burgerde yeni kurallar

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et mamullerine yönelik kuralları baştan yazacak yeni bir taslak tebliğ hazırladı. Burgerden dönere, sucuktan pastırmaya kadar... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T11:06+0300

2026-09-13T11:06+0300

2026-09-13T11:06+0300

ekonomi̇

döner

sucuk

hamburger

hamburger

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Milyonlarca tüketicinin sofrasını doğrudan ilgilendiren et mamulleri piyasasında köklü bir denetim ve standardizasyon dalgası başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi kapsamında hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla et sektöründeki gri alanları kapatmayı hedefliyor. Hazırlanan taslak tebliğ; hileli protein takviyelerinin önünü keserken geleneksel ürünlerin saflığını korumayı ve fast-food zincirlerinin vazgeçilmezi haline gelen ürünleri resmi yasal tanıma kavuşturmayı amaçlıyor.Gizli katkılara son: Dışarıdan protein i̇lavesi engelleniyorTaslağın en dikkat çekici maddelerinden birini, ürünlerin gerçek et değerini perdeleyen katkı maddelerine yönelik kısıtlamalar oluşturuyor. Tebliğ kapsamındaki ürünlerde, doğrudan kullanılan etten gelen doğal protein ile üretim teknolojisi gereği zorunlu sayılan süt, yumurta ve yoğurt haricinde hiçbir yabancı protein ve azot kaynağının eklenmesine müsaade edilmeyecek.Bununla birlikte ürün hacmini yapay yollarla artıran nişasta, nişasta türevleri, soya ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerine dair mevcut hükümler sil baştan revize edilecek. Et mamullerinde dolgu maddesi vazifesi gören diyet liflerinin kullanımına da katı sınırlamalar getirilecek.Burgere resmi kriter, geleneksel lezzetlere keskin yasaklarSektörde ilk kez yasal bir çerçeveye oturtulacak olan burger, doğrudan resmi mevzuat içine alınarak köfte kriterlerine uygun üretim şartına bağlanacak. Böylece burger köftelerinde standart dışı dolgu ve katkı maddelerinin önüne geçilecek.Geleneksel lezzetler cephesinde ise kurallar çok daha sertleşiyor. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi köklü ürünlerde yapay aroma ve görüntü oluşturan tütsüleme işlemi tamamen yasaklanacak. Tüketiciyi yanıltabilecek ya da ürünün doğasını değiştirebilecek fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin bu geleneksel ürünlere dahil edilmesine de artık izin verilmeyecek.Döner etiketinde zorunlu sınıflandırma ve yağ oranı i̇ndirimiDöner tüketiminde şeffaflığı sağlamak adına etiketleme sisteminde yeni bir standarda geçiliyor. İşletmeler ve üreticiler, dönerin adını doğrudan üretim biçimine göre netleştirmek zorunda kalacak. Etiketlerde "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" veya "kıyma döner" ibarelerinin yer alması zorunlu tutulacak. Ayrıca döner, köfte ve kaplamalı ürünlerin tanımları, kanatlı eti ve kırmızı et için bağımsız kriterlerle ayrı ayrı belirlenecek.Kanatlı eti kategorisinde ise tüketici sağlığına odaklanan adımlar öne çıkıyor. Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerindeki azami yağ oranı yüzde 20'den yüzde 15'e çekilecek. Mekanik olarak ayrılmış et (MAKE) içermeyen ısıl işlem görmüş kanatlı sucuklarında ise izin verilen kalsiyum eşiği 350 mg/kg seviyesinden 400 mg/kg sınırına yükseltilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/tutun-urunleri-yasaklaniyor-elektronik-yas-dogrulamasi-ve-acik-alan-yasaklariyla-baslayacak-1108723288.html

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döner, sucuk, hamburger, hamburger