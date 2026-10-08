https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/duayen-avukat-alp-selek-hayatini-kaybetti-1109397867.html
Duayen avukat Alp Selek hayatını kaybetti
Duayen avukat Alp Selek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Avukat Alp Selek 95 yaşında hayatını kaybetti. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T17:20+0300
2026-10-08T17:20+0300
2026-10-08T17:20+0300
yaşam
pınar selek
mısır çarşısı
hayatını kaybetti
alp selek
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucularından ve çok sayıda toplumsal davanın avukatı Alp Selek, 95 yaşında hayatını kaybetti. Selek, 1998'de Mısır Çarşısı'ndaki patlamayla ilgili yargılanan sosyolog Pınar Selek'in de babasıydı. Selek'in hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Çağdaş Hukukçular Derneği de bir mesaj yayımlayarak, "Meslektaşımız Alp Selek’i kaybettiğimizi öğrendik. Alp Selek’in verdiği adalet mücadelesini kaldığı yerden devam ettireceğiz. Tüm sevenlerinin, ailesinin ve meslektaşlarımızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı. Avukatlık geleneğimizin büyüğü İstanbul Barosu da, "Emek, hukuk ve özgürlük mücadelemizin öncülerinden, avukatlık geleneğimizin kıymetli büyüğü Av. Alp Selek’i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Anısını ve mücadele mirasını yaşatacağız. Ailesinin, mücadele arkadaşlarının ve meslek camiamızın başı sağ olsun" mesajı yayımladı. Selek için 10 Ekim Cumartesi günü 12. 00’de İstanbul Barosu’nda tören düzenleneceği belirtildi.
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pınar selek, mısır çarşısı, hayatını kaybetti, alp selek
pınar selek, mısır çarşısı, hayatını kaybetti, alp selek
Duayen avukat Alp Selek hayatını kaybetti
Avukat Alp Selek 95 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucularından ve çok sayıda toplumsal davanın avukatı Alp Selek, 95 yaşında hayatını kaybetti. Selek, 1998'de Mısır Çarşısı'ndaki patlamayla ilgili yargılanan sosyolog Pınar Selek'in de babasıydı.
Selek'in hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Çağdaş Hukukçular Derneği de bir mesaj yayımlayarak, "Meslektaşımız Alp Selek’i kaybettiğimizi öğrendik. Alp Selek’in verdiği adalet mücadelesini kaldığı yerden devam ettireceğiz. Tüm sevenlerinin, ailesinin ve meslektaşlarımızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
Avukatlık geleneğimizin büyüğü
İstanbul Barosu da, "Emek, hukuk ve özgürlük mücadelemizin öncülerinden, avukatlık geleneğimizin kıymetli büyüğü Av. Alp Selek’i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Anısını ve mücadele mirasını yaşatacağız. Ailesinin, mücadele arkadaşlarının ve meslek camiamızın başı sağ olsun" mesajı yayımladı. Selek için 10 Ekim Cumartesi günü 12. 00’de İstanbul Barosu’nda tören düzenleneceği belirtildi.