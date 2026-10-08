Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mekke İttifakı açıklaması: Bir müttefikimiz saldırıya uğrarsa onun yanında olmamız gerekiyor

Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye askerini gönderip, orada bir saldırı yapmayacak. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye askerini gönderip, orada bir saldırı yapmayacak.

Şu anda Suudi Arabistan'da yaptıklarımız, Savunma Anlaşmamızın neticesi olarak, işbirliği neticesi olarak, bir savunma işbirliğidir. Şu anda Suudi Arabistan'da yaptıklarımız, Savunma Anlaşmamızın neticesi olarak, işbirliği neticesi olarak, bir savunma işbirliğidir.

Özellikle Yemen'den yapılan saldırılara yönelik Türkiye, savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan ile birlikte. Bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Özellikle Yemen'den yapılan saldırılara yönelik Türkiye, savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan ile birlikte. Bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor.

Bu değerlendirmeler ifade ettiğim gibi askeri yetkililer arasında devam etmekte. Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir. Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor. Bu değerlendirmeler ifade ettiğim gibi askeri yetkililer arasında devam etmekte. Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir. Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor.