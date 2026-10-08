Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mekke İttifakı açıklaması: Bir müttefikimiz saldırıya uğrarsa onun yanında olmamız gerekiyor
14:00 08.10.2026 (güncellendi: 14:27 08.10.2026)
© Dışişleri BakanlığıHakan Fidan
© Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma İttifakı'na yönelik "Bir müttefikimiz saldırıya uğrarsa, onun yanında olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı, anlaşmanın nihai halinin Meclis'e gönderileceğini ekledi.
Macar mevkidaşı Anita Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri desteğine ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:
Şu an arazide, Yemen'de meşru hükümet güçleri mücadeleyi devam ettirmekte. Suudi Arabistan, onlara destek vermekte. Ama diğer taraftan olayın barışla, diyalogla çözümlenmesi için biz elimizden geleni de yapıyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan'ın desteği var.
Ama bunu da ifade edelim, savunma anlaşması bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz yanında olursunuz.
Ama tekrar ediyorum. Bunun adı bir savunma anlaşması. Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz.
'Bu bir saldırı anlaşması değil'
Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye askerini gönderip, orada bir saldırı yapmayacak.
Şu anda Suudi Arabistan'da yaptıklarımız, Savunma Anlaşmamızın neticesi olarak, işbirliği neticesi olarak, bir savunma işbirliğidir.
Özellikle Yemen'den yapılan saldırılara yönelik Türkiye, savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan ile birlikte. Bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor.
Bu değerlendirmeler ifade ettiğim gibi askeri yetkililer arasında devam etmekte. Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir. Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor.
Suudi Arabistan'a savunma desteği değerlendirmede. Mekke Anlaşması Meclis'e gönderilecek.
Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandı.
Komitenin ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda anlaşmanın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar ele alındı.
Anlaşma, yayınlanan ortak metne göre, "her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."