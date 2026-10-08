Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/disisleri-bakani-fidandan-mekke-ittifaki-aciklamasi-bir-muttefikimiz-saldiriya-ugrarsa-onun-yaninda-1109389619.html
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mekke İttifakı açıklaması: Bir müttefikimiz saldırıya uğrarsa onun yanında olmamız gerekiyor
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mekke İttifakı açıklaması: Bir müttefikimiz saldırıya uğrarsa onun yanında olmamız gerekiyor
Sputnik Türkiye
tÜRKİYE Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma İttifakı'na yönelik "Bir müttefikimiz saldırıya uğrarsa, onun yanında olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı, anlaşmanın nihai halinin Meclis'e gönderileceğini ekledi.
2026-10-08T14:00+0300
2026-10-08T14:27+0300
dünya
hakan fidan
türkiye
haberler
mekke ortak savunma anlaşması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106954869_0:172:1600:1072_1920x0_80_0_0_e79818a28d0d1cfff51f325532239a20.jpg
Macar mevkidaşı Anita Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri desteğine ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle: 'Bu bir saldırı anlaşması değil'Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/msb-askeri-kuvvet-ve-yeteneklerin-suudi-arabistana-saglanmasi-ve-konuslandirilmasi-icin-tedbirler-1109386558.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106954869_0:22:1600:1222_1920x0_80_0_0_735ffbcfc9ea7a8de567fb2d9f5eb657.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, türkiye, haberler, mekke ortak savunma anlaşması
hakan fidan, türkiye, haberler, mekke ortak savunma anlaşması

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mekke İttifakı açıklaması: Bir müttefikimiz saldırıya uğrarsa onun yanında olmamız gerekiyor

14:00 08.10.2026 (güncellendi: 14:27 08.10.2026)
© Dışişleri BakanlığıHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma İttifakı'na yönelik "Bir müttefikimiz saldırıya uğrarsa, onun yanında olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı, anlaşmanın nihai halinin Meclis'e gönderileceğini ekledi.
Macar mevkidaşı Anita Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri desteğine ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:
Şu an arazide, Yemen'de meşru hükümet güçleri mücadeleyi devam ettirmekte. Suudi Arabistan, onlara destek vermekte. Ama diğer taraftan olayın barışla, diyalogla çözümlenmesi için biz elimizden geleni de yapıyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan'ın desteği var.
Ama bunu da ifade edelim, savunma anlaşması bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz yanında olursunuz.
Ama tekrar ediyorum. Bunun adı bir savunma anlaşması. Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz.

'Bu bir saldırı anlaşması değil'

Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye askerini gönderip, orada bir saldırı yapmayacak.
Şu anda Suudi Arabistan'da yaptıklarımız, Savunma Anlaşmamızın neticesi olarak, işbirliği neticesi olarak, bir savunma işbirliğidir.
Özellikle Yemen'den yapılan saldırılara yönelik Türkiye, savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan ile birlikte. Bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor.
Bu değerlendirmeler ifade ettiğim gibi askeri yetkililer arasında devam etmekte. Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir. Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor.
Suudi Arabistan'a savunma desteği değerlendirmede. Mekke Anlaşması Meclis'e gönderilecek.

Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandı.
Komitenin ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda anlaşmanın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar ele alındı.
Anlaşma, yayınlanan ortak metne göre, "her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
TÜRKİYE
MSB: Askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür
12:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала