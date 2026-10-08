Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bursada-kimyasal-sizintisi-cadde-kapatildi--1109397103.html
Bursa'da kimyasal sızıntısı: Cadde kapatıldı
Bursa'da kimyasal sızıntısı: Cadde kapatıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir kamyondan yola düşen tanklarda yola kimyasal madde sızdı. Yol ulaşıma kapandı, ekipler müdahale ediyor. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T16:59+0300
2026-10-08T16:59+0300
türki̇ye
afad
bursa
kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn)
kimyasal madde
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_889e523a580f3b99b9c4f38b1de1c85e.jpg
Bursa Nilüfer ilçesinde bir kamyondan yola düşen tanklardan kimyasal madde sızdı. Bölge hemen trafiğe kapatılırken, ekiplerin maddenin tespitine ilişkin çalışmaları sürüyor. Yokuş yukarı sürerken düştü 30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde yokuş çıkan 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasasındaki tankların düşmesi sonucu yola kimyasal madde sızdı.İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri, sızıntının olduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.AFAD ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kamyondan düşen tanklar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekipler, maddenin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/karamanda-kimyasal-madde-alarmi-evde-kari-koca-olu-bulundu-1108982813.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101353308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b021e81a1f93d0155e9c15f82b497a6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afad, bursa, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn), kimyasal madde
afad, bursa, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn), kimyasal madde

Bursa'da kimyasal sızıntısı: Cadde kapatıldı

16:59 08.10.2026
© Mustafa Hatipoğlupolis / olay yeri
polis / olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© Mustafa Hatipoğlu
Abone ol
Bursa'da bir kamyondan yola düşen tanklarda yola kimyasal madde sızdı. Yol ulaşıma kapandı, ekipler müdahale ediyor.
Bursa Nilüfer ilçesinde bir kamyondan yola düşen tanklardan kimyasal madde sızdı. Bölge hemen trafiğe kapatılırken, ekiplerin maddenin tespitine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Yokuş yukarı sürerken düştü

30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde yokuş çıkan 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasasındaki tankların düşmesi sonucu yola kimyasal madde sızdı.
İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri, sızıntının olduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
AFAD ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kamyondan düşen tanklar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekipler, maddenin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Karaman'da karı koca evlerinde ölü bulundu. Evde bulunan bir maddenin kimyasal olma ihtimali üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, dairede incelemede bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
TÜRKİYE
Karaman'da kimyasal madde alarmı: Evde karı koca ölü bulundu
23 Eylül, 21:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала