https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bursada-kimyasal-sizintisi-cadde-kapatildi--1109397103.html

Bursa'da kimyasal sızıntısı: Cadde kapatıldı

Bursa'da kimyasal sızıntısı: Cadde kapatıldı

Sputnik Türkiye

Bursa'da bir kamyondan yola düşen tanklarda yola kimyasal madde sızdı. Yol ulaşıma kapandı, ekipler müdahale ediyor. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T16:59+0300

2026-10-08T16:59+0300

2026-10-08T16:59+0300

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afad

bursa

kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn)

kimyasal madde

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Bursa Nilüfer ilçesinde bir kamyondan yola düşen tanklardan kimyasal madde sızdı. Bölge hemen trafiğe kapatılırken, ekiplerin maddenin tespitine ilişkin çalışmaları sürüyor. Yokuş yukarı sürerken düştü 30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde yokuş çıkan 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasasındaki tankların düşmesi sonucu yola kimyasal madde sızdı.İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri, sızıntının olduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.AFAD ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kamyondan düşen tanklar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekipler, maddenin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/karamanda-kimyasal-madde-alarmi-evde-kari-koca-olu-bulundu-1108982813.html

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afad, bursa, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (kbrn), kimyasal madde