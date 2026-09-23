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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/karamanda-kimyasal-madde-alarmi-evde-kari-koca-olu-bulundu-1108982813.html
Karaman'da kimyasal madde alarmı: Evde karı koca ölü bulundu
Karaman'da kimyasal madde alarmı: Evde karı koca ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Karaman'da yakınlarının haber alamadığı karı koca, evlerinde ölü bulundu; kimyasal madde şüphesi üzerine bina tedbir amacıyla boşaltıldı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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karaman
kimyasal
kimyasal atık
kimyasal saldırı
kimyasal sızıntı
kimyasal madde
ölüm riski
ölüm nedeni
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Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı binanın 3. katında yaşayan 53 yaşındaki Namık Özcan ve 45 yaşındaki Fatma Özcan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.Evde bulunan bir maddenin kimyasal olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilerek dairede inceleme yaptı. Tedbir amacıyla bina boşaltılırken, eve giren sağlık, polis ve itfaiye ekipleri de kontrol için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, dairede kimyasal madde bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla yarın yeniden ölçüm yapılacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sakaryada-kamyondan-kimyasal-sizinti-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1108244465.html
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karaman, kimyasal, kimyasal atık, kimyasal saldırı, kimyasal sızıntı, kimyasal madde, ölüm riski, ölüm nedeni
karaman, kimyasal, kimyasal atık, kimyasal saldırı, kimyasal sızıntı, kimyasal madde, ölüm riski, ölüm nedeni

Karaman'da kimyasal madde alarmı: Evde karı koca ölü bulundu

21:00 23.09.2026
© AA / Harun Reşit YıldıkoKaraman'da karı koca evlerinde ölü bulundu. Evde bulunan bir maddenin kimyasal olma ihtimali üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, dairede incelemede bulundu
Karaman'da karı koca evlerinde ölü bulundu. Evde bulunan bir maddenin kimyasal olma ihtimali üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, dairede incelemede bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA / Harun Reşit Yıldıko
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Karaman'da yakınlarının haber alamadığı karı koca, evlerinde ölü bulundu; kimyasal madde şüphesi üzerine bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı binanın 3. katında yaşayan 53 yaşındaki Namık Özcan ve 45 yaşındaki Fatma Özcan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde bulunan bir maddenin kimyasal olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilerek dairede inceleme yaptı. Tedbir amacıyla bina boşaltılırken, eve giren sağlık, polis ve itfaiye ekipleri de kontrol için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, dairede kimyasal madde bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla yarın yeniden ölçüm yapılacağı öğrenildi.
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