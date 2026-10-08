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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/berna-lacin-hakkinda-tutuklama-talep-edildi--1109395025.html
Berna Laçin hakkında tutuklama talep edildi
Berna Laçin hakkında tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Gözaltına alınan Berna Laçin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Berna Laçin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/izmir-paylasimi-sonrasi-bassavciliktan-berna-lacine-sorusturma-1109357625.html
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berna laçin
berna laçin

Berna Laçin hakkında tutuklama talep edildi

15:47 08.10.2026
© Fotoğraf : YouTubeBerna Laçin
Berna Laçin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© Fotoğraf : YouTube
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Gözaltına alınan Berna Laçin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Berna Laçin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Berna Laçin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
TÜRKİYE
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
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