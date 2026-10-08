https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/berna-lacin-hakkinda-tutuklama-talep-edildi--1109395025.html
Berna Laçin hakkında tutuklama talep edildi
Berna Laçin hakkında tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
Gözaltına alınan Berna Laçin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T15:47+0300
2026-10-08T15:47+0300
2026-10-08T15:47+0300
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Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Berna Laçin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/izmir-paylasimi-sonrasi-bassavciliktan-berna-lacine-sorusturma-1109357625.html
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berna laçin
Berna Laçin hakkında tutuklama talep edildi
Ayrıntılar geliyor
Gözaltına alınan Berna Laçin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Berna Laçin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.