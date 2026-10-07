https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/izmir-paylasimi-sonrasi-bassavciliktan-berna-lacine-sorusturma-1109357625.html

İzmir paylaşımı sonrası başsavcılıktan Berna Laçin'e soruşturma

İzmir paylaşımı sonrası başsavcılıktan Berna Laçin'e soruşturma

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T13:17+0300

2026-10-07T13:17+0300

2026-10-07T13:23+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

ankara

berna laçin

i̇zmir

laçin

ak parti

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Ünlü oyuncu Berna Laçin hakkında İzmir paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, bugün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek AK Parti'ye katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cemil-tugay-ak-partiye-katildi-cumhurbaskani-erdogan-rozetini-takti-1109350372.html

türki̇ye

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i̇zmir

laçin

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