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İzmir paylaşımı sonrası başsavcılıktan Berna Laçin'e soruşturma
İzmir paylaşımı sonrası başsavcılıktan Berna Laçin'e soruşturma
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T13:17+0300
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Ünlü oyuncu Berna Laçin hakkında İzmir paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, bugün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek AK Parti'ye katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cemil-tugay-ak-partiye-katildi-cumhurbaskani-erdogan-rozetini-takti-1109350372.html
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cumhuriyet başsavcılığı, ankara, berna laçin, i̇zmir, laçin, ak parti
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, berna laçin, i̇zmir, laçin, ak parti

İzmir paylaşımı sonrası başsavcılıktan Berna Laçin'e soruşturma

13:17 07.10.2026 (güncellendi: 13:23 07.10.2026)
© Fotoğraf : YouTubeBerna Laçin
Berna Laçin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© Fotoğraf : YouTube
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Ünlü oyuncu Berna Laçin hakkında İzmir paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, bugün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek AK Parti'ye katılmıştı.
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