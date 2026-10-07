https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/izmir-paylasimi-sonrasi-bassavciliktan-berna-lacine-sorusturma-1109357625.html
İzmir paylaşımı sonrası başsavcılıktan Berna Laçin'e soruşturma
İzmir paylaşımı sonrası başsavcılıktan Berna Laçin'e soruşturma
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T13:17+0300
2026-10-07T13:17+0300
2026-10-07T13:23+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
berna laçin
i̇zmir
laçin
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104128/86/1041288609_38:0:1238:675_1920x0_80_0_0_a7fff92f9b509bfcbe7dfbf194572af2.jpg
Ünlü oyuncu Berna Laçin hakkında İzmir paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, bugün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek AK Parti'ye katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/cemil-tugay-ak-partiye-katildi-cumhurbaskani-erdogan-rozetini-takti-1109350372.html
türki̇ye
ankara
i̇zmir
laçin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104128/86/1041288609_188:0:1088:675_1920x0_80_0_0_a54bd5d472c936fcf112d094142ca39c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, berna laçin, i̇zmir, laçin, ak parti
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, berna laçin, i̇zmir, laçin, ak parti
İzmir paylaşımı sonrası başsavcılıktan Berna Laçin'e soruşturma
13:17 07.10.2026 (güncellendi: 13:23 07.10.2026)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Ünlü oyuncu Berna Laçin hakkında İzmir paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, bugün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek AK Parti'ye katılmıştı.