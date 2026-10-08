https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/balikesirin-bandirma-ilcesinde-yag-fabrikasinda-yangin-1109374922.html
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Bandırma-Gönen yolunda bulunan bir yağ fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T02:42+0300
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.Edincik Mahallesi Bandırma-Gönen yolunda bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gaziantepte-bicakli-kavga-16-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1109373761.html
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toma, bandırma, yangın
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
02:42 08.10.2026 (güncellendi: 03:12 08.10.2026)
Bandırma-Gönen yolunda bulunan bir yağ fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edincik Mahallesi Bandırma-Gönen yolunda bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.