https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/balikesirin-bandirma-ilcesinde-yag-fabrikasinda-yangin-1109374922.html

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Bandırma-Gönen yolunda bulunan bir yağ fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T02:42+0300

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.Edincik Mahallesi Bandırma-Gönen yolunda bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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