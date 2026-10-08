Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/balikesirin-bandirma-ilcesinde-yag-fabrikasinda-yangin-1109374922.html
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Bandırma-Gönen yolunda bulunan bir yağ fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T02:42+0300
2026-10-08T03:12+0300
türki̇ye
toma
bandırma
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109374765_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a7aa4ed9cb4b7374428b19087c04f9e8.jpg
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.Edincik Mahallesi Bandırma-Gönen yolunda bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gaziantepte-bicakli-kavga-16-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1109373761.html
türki̇ye
bandırma
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/08/1109374765_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6db422d5d2ff48f6ed9b0bd93d20a8e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
toma, bandırma, yangın
toma, bandırma, yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

02:42 08.10.2026 (güncellendi: 03:12 08.10.2026)
© AA / Mustafa Emre UçmuşBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© AA / Mustafa Emre Uçmuş
Abone ol
Bandırma-Gönen yolunda bulunan bir yağ fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edincik Mahallesi Bandırma-Gönen yolunda bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
TÜRKİYE
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
00:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала