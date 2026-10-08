https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bakan-simsek-acikladi-43-bin-fon-yatirimcisinin-paralari-yatirildi-1109392836.html

Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı

Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T15:05+0300

2026-10-08T15:05+0300

2026-10-08T15:05+0300

ekonomi̇

fon

mehmet şimşek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi

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Sputnik Türkiye

fon, mehmet şimşek