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Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T15:05+0300
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ekonomi̇
fon
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi
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fon, mehmet şimşek
fon, mehmet şimşek

Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı

15:05 08.10.2026
© Osmancan GürdoğanBakan Şimşek
Bakan Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© Osmancan Gürdoğan
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi
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