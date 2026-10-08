https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/bakan-simsek-acikladi-43-bin-fon-yatirimcisinin-paralari-yatirildi-1109392836.html
Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T15:05+0300
2026-10-08T15:05+0300
2026-10-08T15:05+0300
ekonomi̇
fon
mehmet şimşek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi
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fon, mehmet şimşek
Bakan Şimşek açıkladı: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi