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Artvin'de heyelan: Tır parkındaki 1 kişi hayatını kaybetti
Artvin'de heyelan: Tır parkındaki 1 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının tır parkına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
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Artvin'de tır parkındaki heyelanda 1 kişi öldü.Yamaçtan kaya parçaları koptuKaradeniz Sahil Yolu'nun Esenkıyı mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, tır parkına düştü.İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.1 kişi hayatını kaybettiOlay sırasında tırın yanında bulunan sürücü Kasım T. (45), kayanın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.Kasım T'nin cenazesi, incelemenin ardından Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Tır parkındaki bazı araçlarda ise hasar oluştu.
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türkiye, afad, artvin
türkiye, afad, artvin

Artvin'de heyelan: Tır parkındaki 1 kişi hayatını kaybetti

12:45 08.10.2026
Artvin'de tır parkındaki heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti
Artvin'de tır parkındaki heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının tır parkına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Artvin'de tır parkındaki heyelanda 1 kişi öldü.

Yamaçtan kaya parçaları koptu

Karadeniz Sahil Yolu'nun Esenkıyı mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, tır parkına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Olay sırasında tırın yanında bulunan sürücü Kasım T. (45), kayanın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kasım T'nin cenazesi, incelemenin ardından Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır parkındaki bazı araçlarda ise hasar oluştu.
Trabzon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
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Trabzon'da heyelan meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
24 Eylül, 11:26
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