https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/trabzonda-heyelan-meydana-geldi-1-kisi-toprak-altinda--1108996556.html
Trabzon'da heyelan meydana geldi: 1 kişi toprak altında
Trabzon'da heyelan meydana geldi: 1 kişi toprak altında
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Trabzon'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T11:26+0300
2026-09-24T11:26+0300
2026-09-24T11:58+0300
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler arama kurtarma çalışmasına başladıİlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada heyelan oldu.İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.A.T'nin (50) toprak altında kaldığını belirleyen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-diyarbakir-gaziantep-ve-malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1108995341.html
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trabzon, heyelan
Trabzon'da heyelan meydana geldi: 1 kişi toprak altında
11:26 24.09.2026 (güncellendi: 11:58 24.09.2026)
Trabzon'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekipler arama kurtarma çalışmasına başladı
İlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada heyelan oldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
A.T'nin (50) toprak altında kaldığını belirleyen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.