https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/trabzonda-heyelan-meydana-geldi-1-kisi-toprak-altinda--1108996556.html

Trabzon'da heyelan meydana geldi: 1 kişi toprak altında

Trabzon'da heyelan meydana geldi: 1 kişi toprak altında

Sputnik Türkiye

Trabzon'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T11:26+0300

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türki̇ye

trabzon

heyelan

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler arama kurtarma çalışmasına başladıİlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada heyelan oldu.İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.A.T'nin (50) toprak altında kaldığını belirleyen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-diyarbakir-gaziantep-ve-malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1108995341.html

türki̇ye

trabzon

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