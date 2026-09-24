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Trabzon'da heyelan meydana geldi: 1 kişi toprak altında
Trabzon'da heyelan meydana geldi: 1 kişi toprak altında
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Trabzon'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler arama kurtarma çalışmasına başladıİlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada heyelan oldu.İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.A.T'nin (50) toprak altında kaldığını belirleyen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/sanliurfa-diyarbakir-gaziantep-ve-malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1108995341.html
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Trabzon'da heyelan meydana geldi: 1 kişi toprak altında

11:26 24.09.2026 (güncellendi: 11:58 24.09.2026)
© Seyit Ahmet EksikTrabzon
Trabzon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© Seyit Ahmet Eksik
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Trabzon'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler arama kurtarma çalışmasına başladı

İlçeye bağlı Güney Mahallesi'ndeki bir evin etrafında çalışma yapıldığı sırada heyelan oldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
A.T'nin (50) toprak altında kaldığını belirleyen ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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