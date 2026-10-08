https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/altin-fiyatlarinda-surpriz-yukselis-kritik-seviye-aciklandi-1109377483.html

Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş: Kritik seviye açıklandı

Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş: Kritik seviye açıklandı

Sputnik Türkiye

Perşembe günü altın fiyatları, doların 18 ayın zirvesinden gerilemesiyle iki ayın en düşük seviyesinden sürpriz bir yükselişe geçti. Spot altın ons başına... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T07:36+0300

2026-10-08T07:36+0300

2026-10-08T07:36+0300

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Altın fiyatları, güçlü dolar ve giderek artan ABD Hazine tahvil getirileri baskısıyla Çarşamba günü 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. Ancak Perşembe günü, doların 18 aylık zirvesinden beklenmedik bir şekilde geri çekilmesiyle piyasada rüzgar aniden tersine döndü. Değerli metal, dolar cephesindeki bu zayıflamayı fırsat bilerek iki ayın en düşük seviyesinden hızla toparlandı.Spot altın piyasasında ibre yeşile dönerken, fiyatlar yüzde 0,5 oranında artış göstererek ons başına 4.132,66 dolar seviyesine tırmandı. Aralık vadeli ABD altın kontratları da bu dalgaya katılarak yüzde 0,4 artışla 4.157,60 dolara yükseldi. Doların değer kaybetmesi, farklı para birimlerini kullanan uluslararası yatırımcılar için altını anında daha cazip ve ucuz bir yatırım aracına dönüştürerek talebi tetikledi.Altın fiyatları i̇çin kritik direnç: 4.275 dolarPiyasalardaki bu ani ve umut verici toparlanmaya rağmen, analistler henüz tehlikenin geçmediği konusunda uyarıyor. Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altının kısa vadeli görünümünün hala zorlu bir patikada ilerlediğine dikkat çekiyor. Piyasada kontrolün şimdilik satıcıların elinde olduğunu belirten Weston, bu yükseliş rüzgarının kalıcı olabilmesi için altının mutlaka kritik 4.275 dolar seviyesini aşması gerektiğinin altını çizdi.Weston ayrıca, uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın güçlü bir ekonomiden ziyade devletlerin kredi ve maliye politikalarına yönelik derin risklerden kaynaklandığı algısı güçlenirse, tablonun değişeceğini vurguladı. Uzmana göre böyle bir senaryoda altın, tahvil getirilerinden pozitif yönde ayrılarak yatırımcılar için "para değer kaybına karşı korunma" zırhı olarak yeniden başrole geçebilir.Küresel piyasaların gözü Fed faiz kararındaAltın yatırımcısının radarındaki asıl büyük soru işareti ise ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelecek hamlelerde saklı. Geçtiğimiz ay düzenlenen toplantının tutanakları, yetkililer arasında faiz artırımı konusunda ciddi bir bölünme yaşandığını ortaya koydu. Bazı üyeler enerji ve fiyat şoklarını dizginlemek için faizi bir kalkan olarak görürken, daha şahin üyeler talep kaynaklı enflasyona karşı acil ve sert önlem alınmasını savundu.CME FedWatch verileri ise yaklaşan fırtınanın ipuçlarını veriyor. Piyasalar bu ay için bir faiz artırımı ihtimalini sadece yüzde 18 olarak fiyatlarken, asıl kritik viraj olan Aralık ayında faiz artırımı olasılığı yüzde 80 gibi çarpıcı bir seviyeye dayanmış durumda. Ekonomi dünyasında iyi bilindiği üzere yüksek faiz oranları, kendi başına bir faiz getirisi sunmayan altının yatırımcı gözündeki cazibesini doğrudan eritiyor.IMF'den korkutan uyarı ve değerli metallerdeki yükselişPiyasalardaki bu gergin bekleyiş sürerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'dan gelen sarsıcı uyarılar küresel endişeleri daha da derinleştirdi. Georgieva, inatla yüksek seyreden enerji fiyatları, rekor seviyelere ulaşan kamu borcu ve yapay zeka yatırımlarındaki kontrolsüz büyümenin küresel ekonomiyi tehdit ettiğini belirterek, dünya hükümetlerini maliye ve para politikalarında acil koruyucu önlemler almaya çağırdı.Öte yandan, altındaki bu yön değişimi piyasadaki diğer değerli metalleri de yukarı çekti. Spot gümüş yüzde 0,4 artışla 60,36 dolara çıkarken, platin yüzde 1,8 değer kazanarak 1.660,05 dolara ulaştı. Benzer şekilde paladyum da piyasadaki iyimserlikten nasibini alarak yüzde 1,6 artışla 1.142 dolara sıçradı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/fed-tutanaklari-yil-sonuna-kadar-bir-faiz-artisi-daha-gundemde-1109375927.html

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