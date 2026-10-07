https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/a-milli-takimda-montella-icin-kritik-karar-tazminati-gundemde-1109345843.html

A Milli Takım'da Montella için kritik karar: Tazminatı gündemde

A Milli Takım'da Montella için kritik karar: Tazminatı gündemde

Sputnik Türkiye

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde de kötü sonuçlar alması, Vincenzo Montella'nın geleceğini yeniden tartışmaya açtı. İtalyan... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T08:37+0300

2026-10-07T08:37+0300

2026-10-07T08:37+0300

spor

avustralya

paraguay

vincenzo montella

türkiye futbol federasyonu (tff)

fifa

dünya kupası

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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi için kritik günlere girildi. Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ay-yıldızlıların UEFA Uluslar A Ligi'nde de üst üste mağlubiyetler yaşaması, teknik direktör değişikliği tartışmalarını beraberinde getirdi.Türkiye'nin son olarak deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olması ve Uluslar A Ligi'ndeki ilk dört karşılaşmasından da puan çıkaramaması, Montella üzerindeki baskıyı artırdı.TFF'de Montella'nın geleceği tartışılıyorSon dönemde alınan sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin Montella'nın geleceğini değerlendirdiği yönünde haberler gündeme geldi.İtalyan teknik adamın görevine son verilebileceği öne sürülürken, TFF tarafından henüz Montella ile yolların ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.Montella da İtalya karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada geleceğe yönelik mesaj vererek takımın gelişmeye devam edeceğini ve asıl hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.Montella'nın tazminatı yaklaşık 550 bin Euro iddiasıOlası ayrılıkta en fazla merak edilen konulardan biri ise Montella'nın sözleşmesindeki tazminat maddesi.İtalyan teknik adamın TFF ile yaptığı sözleşmenin 2028 yılına kadar devam ettiği belirtiliyor.Son haberlerde, yıllık yaklaşık 2,2 milyon Euro kazanan Montella'nın aylık ücretinin yaklaşık 183 bin Euro olduğu ve sözleşmesindeki fesih maddesinin üç aylık maaşla sınırlandırıldığı aktarılıyor.Buna göre TFF'nin sözleşmeyi feshetmesi halinde ortaya çıkabilecek maliyet yaklaşık 550 bin Euro seviyesinde olacak.Tazminat için farklı rakamlar gündeme gelmiştiMontella'nın olası ayrılık maliyeti konusunda daha önce çok daha yüksek rakamlar da kamuoyuna yansımıştı.İtalyan teknik adamın 2028'e kadar devam eden sözleşmesinin kalan bölümünün tamamının ödenmesi durumunda maliyetin 5 milyon Euro civarına ulaşabileceği ileri sürülmüştü.Ancak daha sonra yayımlanan haberlerde sözleşmede özel bir fesih maddesinin bulunduğu ve ayrılık halinde ödemenin üç aylık maaşla sınırlı olduğu belirtildi.Bu nedenle olası ayrılığın gerçek maliyetinin yaklaşık 550 bin Euro olacağı ifade ediliyor.Dünya Kupası sonrası tablo değiştiMontella üzerindeki baskının temelinde A Milli Takım'ın son dönemde aldığı sonuçlar bulunuyor.Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu grupta iki mağlubiyet ve bir galibiyet alarak turnuvaya grup aşamasında veda etti.Dünya Kupası'nın ardından Montella'nın görevine devam etmesi yönünde karar alınırken, UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan sonuçlar tartışmaları yeniden başlattı.Uluslar Ligi'nde 4 maç, 0 puanAy-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'nde istediği başlangıcı yapamadı.Türkiye ilk dört karşılaşmasının tamamını kaybederek puanla tanışamadı. Son olarak deplasmanda karşılaştığı İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.Sonuçların ardından Montella ve TFF yönetimine yönelik eleştiriler artarken, tribünlerde de İtalyan teknik adama yönelik istifa çağrıları duyuldu.Montella: Hedefimiz Avrupa ŞampiyonasıMontella ise İtalya yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada takımın mücadele gücünden memnun olduğunu belirtti.İtalyan teknik adam, yaşanan sürecin gelişim açısından değerlendirilmesi gerektiğini savunarak esas hedefin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.Montella'nın bu açıklamaları görevine devam etmeyi planladığına işaret ederken, nihai karar konusunda gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.TFF'den resmi bir ayrılık açıklaması gelmesi halinde, A Milli Takım'da 2023 yılında başlayan Vincenzo Montella döneminin de sona ermesi gündeme gelecek.

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avustralya, paraguay, vincenzo montella, türkiye futbol federasyonu (tff), fifa, dünya kupası