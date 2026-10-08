https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/fransadan-lise-eylemleriyle-ilgili-yanlis-bilgi-yayma-suclamasi-iranin-paris-buyukelcisi-bakanliga-1109374282.html

Fransa'dan lise eylemleriyle ilgili yanlış bilgi yayma suçlaması: İran'ın Paris Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Fransa'dan lise eylemleriyle ilgili yanlış bilgi yayma suçlaması: İran'ın Paris Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Sputnik Türkiye

Fransa, ülkede devam eden lise eylemleriyle ilgili yanlış bilgi yaymakla suçladığı İran'ın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T01:10+0300

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dünya

jean-noel barrot

i̇ran

fransa

fransa dışişleri bakanlığı

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Fransa ve İran arasında, Fransa'daki lise eylemleri üzerinden karşılıklı diplomatik misillemeler gerçekleşti. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Paris Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırırken, İran da Fransa'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.Fransa Dışişleri Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada "İran makamlarının, Fransa'daki lise hareketleri konusunda dezenformasyon kampanyası yürütmesine karşılık" Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun talimatıyla İran'ın Paris Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.Açıklamada, Büyükelçi'ye "İran Dışişleri Bakanlığının resmi hesapları aracılığı ile internette yayılan yanıltıcı içeriklerin kabul edilemez olduğunun" bildirildiği kaydedildi.İran'ın, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmasının “hiçbir dayanağı” olmadığı vurgulandı.İran Fransa'nın Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmıştıİran eylemlerdeki sert müdahaleleri, yüksek gözaltı ve yaralı sayılarını gerekçe göstererek Fransa’nın Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı ve Fransa'ya "insan haklarına saygı gösterme" çağrısı yaptı.Fransa İran'ın bu adımını "dayanaksız" olarak nitelendirdi ve İran'ın resmi hesaplar üzerinden dezenformasyon yaydığını belirterek İran'ın Paris Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.Fransa genelindeki protestolarda şu ana kadar 6.500'den fazla kişi gözaltına alındı ve bini aşkın kişi yaralandı.

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jean-noel barrot, i̇ran, fransa, fransa dışişleri bakanlığı