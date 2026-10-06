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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/bilimsel-olarak-ispatlandi-kadinlar-erkeklerden-daha-fazla-agri-cekiyor-1109327540.html
Bilimsel olarak ispatlandı: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor
Bilimsel olarak ispatlandı: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor
Sputnik Türkiye
118 ülkeden 6 milyondan fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, kadınların erkeklerden daha fazla ağrı çektiği ortaya çıktı. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T14:41+0300
2026-10-06T14:41+0300
sağlik
araştırma
kronik ağrı
ağrı kesici
sırt ağrısı
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Dünya genelinde yapılan bir araştırma kadınların vücudun incelenen tüm bölgelerinde erkeklerden daha fazla ağrı çektiğini gösterdi. Araştırmada 118 ülkeden 6 milyondan fazla insanın verileri incelendi. 11 bölgedeki ağrılara bakıldı Çalışmada, 1990 ve 2025 yılları arasında 118 ülkeden 5 yaşından başlayarak 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar 6 milyondan fazla kişinin verileri incelendi. Buna göre araştırmacılar, ağrının dünya genelinde dağılımını ve yaşam boyunca nasıl değiştiğini değerlendirdi.Araştırmada, baş, yüz, boyun veya omuz, ayak veya ayak bileği, el veya el bileği, dirsek, göğüs, sırt, mide veya karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesindeki ağrılara bakıldı. Kadınların bildirdiği ağrı oranlarının bu bölgelerin tamamında erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edildi.Katılanların yüzde 40'ı sırt ağrısı yaşıyorCinsiyetler arasındaki farkın özellikle baş, yüz ve karın ağrılarında belirgin olduğu görüldü.Araştırmaya göre kadın ve erkeklerde ağrı oranları 55 yaşından önce hızla yükselirken, ağrı en yüksek seviyesine 75 yaş ve sonrasında ulaştı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı sırt ağrısı yaşadığını bildirirken, yüz ağrısı yüzde 2 ile en az görülen ağrı türü oldu.En çok hangi yaşlarda ağrı hissediliyor?Şiddetli ağrı yaklaşık 50 yaşında, vücudun genelinde hissedilen ağrı ise 70 yaş civarında en yüksek seviyeye çıktı. Çalışmada dünya genelindeki ağrı yükünün yüzde 18,3'ünün sigara kullanımı, obezite ve düşük hane gelirleriyle bağlantılı olduğu hesaplandı. Araştırmanın sonuçları "​​​​​​​Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/kanserde-dikkat-ceken-arastirma-her-8-vakadan-biri-enfeksiyonlarla-baglantili-1109136154.html
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araştırma, kronik ağrı, ağrı kesici, sırt ağrısı
araştırma, kronik ağrı, ağrı kesici, sırt ağrısı

Bilimsel olarak ispatlandı: Kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor

14:41 06.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBasit gibi görünen "halsizlik" şikayeti vücudun verdiği önemli bir uyarı olabilir
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© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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118 ülkeden 6 milyondan fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, kadınların erkeklerden daha fazla ağrı çektiği ortaya çıktı.
Dünya genelinde yapılan bir araştırma kadınların vücudun incelenen tüm bölgelerinde erkeklerden daha fazla ağrı çektiğini gösterdi. Araştırmada 118 ülkeden 6 milyondan fazla insanın verileri incelendi.

11 bölgedeki ağrılara bakıldı

Çalışmada, 1990 ve 2025 yılları arasında 118 ülkeden 5 yaşından başlayarak 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar 6 milyondan fazla kişinin verileri incelendi. Buna göre araştırmacılar, ağrının dünya genelinde dağılımını ve yaşam boyunca nasıl değiştiğini değerlendirdi.
Araştırmada, baş, yüz, boyun veya omuz, ayak veya ayak bileği, el veya el bileği, dirsek, göğüs, sırt, mide veya karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesindeki ağrılara bakıldı. Kadınların bildirdiği ağrı oranlarının bu bölgelerin tamamında erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edildi.
© İHASırt ağrısı
Sırt ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
Sırt ağrısı
© İHA

Katılanların yüzde 40'ı sırt ağrısı yaşıyor

Cinsiyetler arasındaki farkın özellikle baş, yüz ve karın ağrılarında belirgin olduğu görüldü.
Araştırmaya göre kadın ve erkeklerde ağrı oranları 55 yaşından önce hızla yükselirken, ağrı en yüksek seviyesine 75 yaş ve sonrasında ulaştı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı sırt ağrısı yaşadığını bildirirken, yüz ağrısı yüzde 2 ile en az görülen ağrı türü oldu.

En çok hangi yaşlarda ağrı hissediliyor?

Şiddetli ağrı yaklaşık 50 yaşında, vücudun genelinde hissedilen ağrı ise 70 yaş civarında en yüksek seviyeye çıktı. Çalışmada dünya genelindeki ağrı yükünün yüzde 18,3'ünün sigara kullanımı, obezite ve düşük hane gelirleriyle bağlantılı olduğu hesaplandı. Araştırmanın sonuçları "​​​​​​​Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.
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