https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/pankreas-kanseriyle-mucadele-eden-soner-olgunun-eski-esinden-ihmal-iddiasi-doktoru-sucladi-1108804882.html

Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun'un eski eşinden ihmal iddiası: Doktoru suçladı

Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun'un eski eşinden ihmal iddiası: Doktoru suçladı

Sputnik Türkiye

Durumunun kritik olduğu açıklanan ünlü şarkıcı Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, doktor hakkında 'ihmal' iddialarında bulundu, doktoru suçladı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T12:00+0300

2026-09-16T12:00+0300

2026-09-16T12:13+0300

yaşam

pankreas kanseri

soner olgun

i̇hmal iddiası

doktor ihmali

pankreas

diyabet

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Pankreas kanseriyle mücadele eden ve durumunun kritik olduğu açıklanan ünlü şarkıcı Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, doktoru hakkında 'ihmal' iddiasında bulundu. Tahlil süreçlerinde doktorun ihmali olduğunu öne süren Koldaş doktorun adını vermeden yaptığı paylaşımda, "Bir buçuk yıl önceki o ani ve çok ağır diyabet tablosu daha ayrıntılı araştırılsaydı, Soner’in hastalığı daha erken yakalanabilir miydi? Ani diyabetin pankreas kanseri belirtisi olduğunu bilmeyecek bir insan ancak diplomayı satın almış olabilir!" suçlamalarında bulundu. Neden değerlendirmediniz diye sordu?Koldaş sosyal medyasından yaptığı paylaşımda ünlü ismin rahatsızlandıktan sonra kan testlerinin yapıldığını ve daha önce hiçbir şikayeti olmayan Olgun'un şekeri çok yüksek çıktığı için diyabet tanısı konulduğunu anlatırken şunları ifade etti: "Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Soner’in diyabet hastası olduğunu düşündük. Bugün dönüp baktığımda beni kahreden soru tam olarak burada başlıyor. Üç ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkan bu kadar ağır bir diyabet tablosunun altında başka bir neden olup olmadığı o dönemde araştırılmış mıydı? Pankreasın değerlendirilmesi gerekli miydi? Bu soruların tıbbi açıdan uzmanlar tarafından incelenmesini istiyorum. Google’a kısa cevabı ani diyabet direkt pankreas kanseri belirtisi yazıyor o diplomasını bir tarafına sokmak istediğim prof bunu bilemedi mi?Bugün geriye dönüp baktığımda, ani başlayan ve ağır seyreden diyabetin pankreas hastalıklarıyla ilişkili olup olamayacağının neden araştırılmadığını sorguluyorum. CA 19-9 gibi testlerin ve gerekli görülebilecek diğer değerlendirmelerin yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda uzman görüşü alınmasını istiyorum. Ben hekim değilim. Bugün öğrendiklerimi o gün bilmiyordum. Ancak bugün, yeni başlayan veya hızla kötüleşen diyabetin bazı durumlarda pankreas hastalıkları açısından da değerlendirme gerektirebileceğini öğrenmiş bulunuyorum. Bunun Soner’in özel durumunda geçerli olup olmadığını elbette uzmanların değerlendirmesi gerekir."Soner'in hastalığı daha erken teşhis edilebilir miydi?Olgun'un 1.5 yıl sonra yüzü ve gözlerinin sarardığını, halsizleştiğini, iştahının kesildiğini ve mide bulantılarının başladığını anlatan Koldaş, tekrar doktora gittiklerinde ise pankreasında bir kitle teşhis edildiğini ifade etti. Koldaş anlatımını şöyle sürdürdü: "Hastalığın pankreasla sınırlı olmadığı ve uzak yayılım bulunduğu da bize aktarıldı. O gün dünyamız değişti. Benim bugün hâlâ cevabını aradığım soru şu: Bir buçuk yıl önceki o ani ve çok ağır diyabet tablosu daha ayrıntılı araştırılsaydı, Soner’in hastalığı daha erken yakalanabilir miydi?Bunun cevabını tıbbi belgelerimizle, raporlarımızla ve gerektiğinde bağımsız uzman görüşleriyle arayacağız. Kimseyi sosyal medyada mahkûm etmek istemiyorum. Ancak yaşadığımız sürecin üzerinin örtülmesini de istemiyorum. Amacım herhangi bir kişi veya kurum hakkında kesin bir hüküm vermek değil; yaşadıklarımızın tıbbi açıdan incelenmesi."Doktoru suçladıÜnlü isim paylaşımının devamına ise doktoru suçlayarak, "Ve sen; Prof. Dr. S.Ç. Sen insanı öldürüyorsun, bu işi bırak o diplomanı bir tarafına s..! Evet son dönemde herkese parasıyla diploma veriyorlar bence sen de satın almış bile olabilirsin! Ani diyabetin pankreas kanseri belirtisi olduğunu bilmeyecek bir insan ancak diplomayı satın almış olabilir! İçimde de kalmasın. Hukuken bir cezası olmadığını öğrendiğim bu cümleyi senin için etmek istiyorum Prof Dr S.Ç Allah belanı versin!" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/kanserle-mucadele-eden-unlu-sanatci-soner-olgundan-uzen-haber-durumu-cok-kritik-1108750944.html

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pankreas kanseri, soner olgun, i̇hmal iddiası , doktor ihmali, pankreas, diyabet