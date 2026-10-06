https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/unlu-savas-muhabiri-levent-ozturk-yasamini-yitirdi-1109321068.html
Ünlü savaş muhabiri Levent Öztürk yaşamını yitirdi
Ünlü savaş muhabiri Levent Öztürk yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Savaş ve kriz bölgelerinde görev alan savaş muhabiri Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T11:16+0300
2026-10-06T11:16+0300
2026-10-06T11:16+0300
yaşam
gazeteci
hayatını kaybetti
levent öztürk
savaş muhabiri
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Yıllarca meslek hayatını savaş ve kriz bölgelerinde sürdüren savaş muhabiri Levent Öztürk, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Öztürk, 2008'de Gürcistan'daki çatışmaları takip ederken silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti. Levent Öztürk kimdir?1989 yılında gazeteciliğe başlayan Öztürk, özellikle savaş ve kriz haberleriyle öne çıktı. Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve çeşitli kriz bölgelerinde görev yapan deneyimli muhabir, 2008 yılında Gürcistan'da çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti.
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gazeteci, hayatını kaybetti, levent öztürk, savaş muhabiri
gazeteci, hayatını kaybetti, levent öztürk, savaş muhabiri
Ünlü savaş muhabiri Levent Öztürk yaşamını yitirdi
Savaş ve kriz bölgelerinde görev alan savaş muhabiri Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
Yıllarca meslek hayatını savaş ve kriz bölgelerinde sürdüren savaş muhabiri Levent Öztürk, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Öztürk, 2008'de Gürcistan'daki çatışmaları takip ederken silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti.
1989 yılında gazeteciliğe başlayan Öztürk, özellikle savaş ve kriz haberleriyle öne çıktı. Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve çeşitli kriz bölgelerinde görev yapan deneyimli muhabir, 2008 yılında Gürcistan'da çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti.