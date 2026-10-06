https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/unlu-savas-muhabiri-levent-ozturk-yasamini-yitirdi-1109321068.html

Ünlü savaş muhabiri Levent Öztürk yaşamını yitirdi

Ünlü savaş muhabiri Levent Öztürk yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Savaş ve kriz bölgelerinde görev alan savaş muhabiri Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T11:16+0300

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2026-10-06T11:16+0300

yaşam

gazeteci

hayatını kaybetti

levent öztürk

savaş muhabiri

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Yıllarca meslek hayatını savaş ve kriz bölgelerinde sürdüren savaş muhabiri Levent Öztürk, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Öztürk, 2008'de Gürcistan'daki çatışmaları takip ederken silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti. Levent Öztürk kimdir?1989 yılında gazeteciliğe başlayan Öztürk, özellikle savaş ve kriz haberleriyle öne çıktı. Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve çeşitli kriz bölgelerinde görev yapan deneyimli muhabir, 2008 yılında Gürcistan'da çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti.

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gazeteci, hayatını kaybetti, levent öztürk, savaş muhabiri