https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/rekabet-kurumu-market-zincirinin-devrine-kosullu-izin-verdi-kimse-isten-cikarilmayacak-1107812148.html
Rekabet Kurumu market zincirinin devrine 'koşullu izin' verdi: İşten çıkarmalar olacak mı?
Rekabet Kurumu market zincirinin devrine 'koşullu izin' verdi: İşten çıkarmalar olacak mı?
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına ilişkin 'koşullu izin' verdi. Buna göre 3 yıl istihdam seviyesi korunacak, toplam 48 mağaza elden çıkarılacak. 06.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-06T11:34+0300
2026-08-06T11:34+0300
2026-08-06T12:07+0300
ekonomi̇
carrefour
a101
rekabet kurumu
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Türkiye'de A100'in, Carrefour'u devralmasıyla ilgili olarak Rekabet Kurumu kapsamlı taahhütler karşılığında izin verdi. Buna göre, 48 mağaza elden çıkarılacak, Carrefour bağımsız yapısını koruyacak, üç yıl boyunca istihdam seviyesi korunacak ve KOBİ'lere yönelik destek programları uygulanacak. Toplamda 48 mağaza elden çıkarılacakKurumdan yapılan açıklamada, devralma işleminin ardından bazı bölgelerde rekabetin zayıflayabileceğine ilişkin endişelerin, A101 tarafından sunulan taahhütlerle giderildiği belirtildi. Böylece işleme, tüketicilerin rekabetçi fiyatlardan yararlanmaya devam edebilmesini sağlayacak şartlarla onay verildi.Karar kapsamında, rekabetçi endişelerin tespit edildiği bölgelerde toplam 48 mağaza elden çıkarılacak. Bu mağazaların 10'u A101'e, 38'i ise Carrefour'a ait olacak.Carrefour bağımsız yapısını koruyacak, toplam çalışan sayısı korunacakTaahhütler çerçevesinde A101 ve Carrefour faaliyetlerini ayrı organizasyon yapılarıyla sürdürecek. Böylece Carrefour'un bağımsız kurumsal yapısı korunmaya devam edecek. Kararın önemli şartlarından biri de istihdama yönelik oldu.Buna göre, üç yıl boyunca A101 ve Carrefour'un toplam çalışan sayısı mevcut seviyesinde korunacak. Böylece devralma süreci nedeniyle çalışanların işini kaybetmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.KOBİ'lere, kadın girişimcilere ve yerli üretime destek verecekA101, taahhütleri kapsamında her yıl en az 75 KOBİ ve yerel üreticiye destek sağlayacak. Taahhütler kapsamında kadın girişimciler de destek programına dahil edilecek. Ayrıca yöresel ürünler ile yerli tarım ürünlerinin mağaza raflarındaki görünürlüğü artırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/turkiyenin-dev-market-zinciri-satisa-cikti-yeni-sahibi-belli-oldu-1105108599.html
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carrefour, a101, rekabet kurumu
carrefour, a101, rekabet kurumu
Rekabet Kurumu market zincirinin devrine 'koşullu izin' verdi: İşten çıkarmalar olacak mı?
11:34 06.08.2026 (güncellendi: 12:07 06.08.2026)
Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına ilişkin 'koşullu izin' verdi. Buna göre 3 yıl istihdam seviyesi korunacak, toplam 48 mağaza elden çıkarılacak.
Türkiye'de A100'in, Carrefour'u devralmasıyla ilgili olarak Rekabet Kurumu kapsamlı taahhütler karşılığında izin verdi. Buna göre, 48 mağaza elden çıkarılacak, Carrefour bağımsız yapısını koruyacak, üç yıl boyunca istihdam seviyesi korunacak ve KOBİ'lere yönelik destek programları uygulanacak.
Toplamda 48 mağaza elden çıkarılacak
Kurumdan yapılan açıklamada, devralma işleminin ardından bazı bölgelerde rekabetin zayıflayabileceğine ilişkin endişelerin, A101 tarafından sunulan taahhütlerle giderildiği belirtildi. Böylece işleme, tüketicilerin rekabetçi fiyatlardan yararlanmaya devam edebilmesini sağlayacak şartlarla onay verildi.
Karar kapsamında, rekabetçi endişelerin tespit edildiği bölgelerde toplam 48 mağaza elden çıkarılacak. Bu mağazaların 10'u A101'e, 38'i ise Carrefour'a ait olacak.
Carrefour bağımsız yapısını koruyacak, toplam çalışan sayısı korunacak
Taahhütler çerçevesinde A101 ve Carrefour faaliyetlerini ayrı organizasyon yapılarıyla sürdürecek. Böylece Carrefour'un bağımsız kurumsal yapısı korunmaya devam edecek. Kararın önemli şartlarından biri de istihdama yönelik oldu.
Buna göre, üç yıl boyunca A101 ve Carrefour'un toplam çalışan sayısı mevcut seviyesinde korunacak. Böylece devralma süreci nedeniyle çalışanların işini kaybetmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
KOBİ'lere, kadın girişimcilere ve yerli üretime destek verecek
A101, taahhütleri kapsamında her yıl en az 75 KOBİ ve yerel üreticiye destek sağlayacak. Taahhütler kapsamında kadın girişimciler de destek programına dahil edilecek. Ayrıca yöresel ürünler ile yerli tarım ürünlerinin mağaza raflarındaki görünürlüğü artırılacak.