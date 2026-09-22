https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/fenerbahce-cumhurbaskanligi-kupasini-kazandi--1108950283.html
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, finalde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe kazandı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T22:11+0300
2026-09-22T22:11+0300
2026-09-22T22:31+0300
spor
sinan erdem spor salonu
beşiktaş
fenerbahçe
kupa
basket
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
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Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/amedspor-zirveye-cikti-yapay-zeka-bu-sene-super-ligte-sampiyon-olacak-takimi-acikladi-1108923988.html
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sinan erdem spor salonu, beşiktaş, fenerbahçe, kupa, basket, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
sinan erdem spor salonu, beşiktaş, fenerbahçe, kupa, basket, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı
22:11 22.09.2026 (güncellendi: 22:31 22.09.2026)
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, finalde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe kazandı.
Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.