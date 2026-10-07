https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/trump-putin-ile-cok-yakinda-gorusecegim-1109342192.html
Trump: Putin ile çok yakında görüşeceğim
Trump: Putin ile çok yakında görüşeceğim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bir zamanda telefon görüşmesi planladığını açıkladı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T00:48+0300
2026-10-07T00:48+0300
2026-10-07T00:48+0300
dünya
donald trump
vladimir putin
telefon görüşmesi
beyaz saray
abd
rusya
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı temasa ilişkin bilgi verdi.Rus mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Trump, "Planlanmış bir telefon görüşmemiz var" dedi.Trump, gazetecilerin görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğine yönelik sorusuna ise "Çok yakında" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/trumptan-ukrayna-ve-iran-mesaji-catismalar-yakinda-sona-erecek-1109341819.html
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donald trump, vladimir putin, telefon görüşmesi, beyaz saray, abd, rusya
donald trump, vladimir putin, telefon görüşmesi, beyaz saray, abd, rusya
Trump: Putin ile çok yakında görüşeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bir zamanda telefon görüşmesi planladığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı temasa ilişkin bilgi verdi.
Rus mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Trump, "Planlanmış bir telefon görüşmemiz var" dedi.
Trump, gazetecilerin görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğine yönelik sorusuna ise "Çok yakında" yanıtını verdi.