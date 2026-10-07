https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/trump-putin-ile-cok-yakinda-gorusecegim-1109342192.html

Trump: Putin ile çok yakında görüşeceğim

Trump: Putin ile çok yakında görüşeceğim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bir zamanda telefon görüşmesi planladığını açıkladı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T00:48+0300

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2026-10-07T00:48+0300

dünya

donald trump

vladimir putin

telefon görüşmesi

beyaz saray

abd

rusya

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı temasa ilişkin bilgi verdi.Rus mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Trump, "Planlanmış bir telefon görüşmemiz var" dedi.Trump, gazetecilerin görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğine yönelik sorusuna ise "Çok yakında" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/trumptan-ukrayna-ve-iran-mesaji-catismalar-yakinda-sona-erecek-1109341819.html

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donald trump, vladimir putin, telefon görüşmesi, beyaz saray, abd, rusya