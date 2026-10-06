https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/trumptan-ukrayna-ve-iran-mesaji-catismalar-yakinda-sona-erecek-1109341819.html

Trump’tan Ukrayna ve İran mesajı: Çatışmalar yakında sona erecek

Trump’tan Ukrayna ve İran mesajı: Çatışmalar yakında sona erecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı çözmek için yürüttüğü çalışmaların yakında sonuç vereceğini söyledi. Trump ayrıca, İran ile... 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T23:48+0300

2026-10-06T23:48+0300

2026-10-06T23:48+0300

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donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletinde katıldığı bir etkinlikte dış politika hedefleri ve ABD ordusunun rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların henüz bitmediğine dikkat çeken Trump, barış çabalarına işaret ederek, "Bunun üzerinde çalışıyorum ve oldukça yakında gerçekleşecek" dedi.Konuşmasında İran ile yaşanan gerilime de değinen ABD Başkanı, net mesajlar vererek, "Bu işi artık sonuçlandırmamız gerekiyor. Mesele, bunu iyi şekilde mi yoksa kötü şekilde mi yapmak istediğimiz. Hangisi olacağını çok yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.Washington’ın askeri gücünü dünyada barış ve iyi niyet ortamı oluşturmak amacıyla kullandığını savunan Trump, ordunun kapasitesine yönelik ise şunları kaydetti:Trump, attıkları adımlardan ve elde edilen sonuçlardan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/trumptan-iran-aciklamasi-birakin-los-angelesi-ve-san-diegoyu-yok-etsinler-1109323883.html

rusya

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i̇ran

washington

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donald trump, abd, rusya, ukrayna, i̇ran, washington