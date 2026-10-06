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Trump’tan Ukrayna ve İran mesajı: Çatışmalar yakında sona erecek
Trump’tan Ukrayna ve İran mesajı: Çatışmalar yakında sona erecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı çözmek için yürüttüğü çalışmaların yakında sonuç vereceğini söyledi. Trump ayrıca, İran ile... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T23:48+0300
2026-10-06T23:48+0300
dünya
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ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletinde katıldığı bir etkinlikte dış politika hedefleri ve ABD ordusunun rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların henüz bitmediğine dikkat çeken Trump, barış çabalarına işaret ederek, "Bunun üzerinde çalışıyorum ve oldukça yakında gerçekleşecek" dedi.Konuşmasında İran ile yaşanan gerilime de değinen ABD Başkanı, net mesajlar vererek, "Bu işi artık sonuçlandırmamız gerekiyor. Mesele, bunu iyi şekilde mi yoksa kötü şekilde mi yapmak istediğimiz. Hangisi olacağını çok yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.Washington’ın askeri gücünü dünyada barış ve iyi niyet ortamı oluşturmak amacıyla kullandığını savunan Trump, ordunun kapasitesine yönelik ise şunları kaydetti:Trump, attıkları adımlardan ve elde edilen sonuçlardan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/trumptan-iran-aciklamasi-birakin-los-angelesi-ve-san-diegoyu-yok-etsinler-1109323883.html
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donald trump, abd, rusya, ukrayna, i̇ran, washington
donald trump, abd, rusya, ukrayna, i̇ran, washington

Trump’tan Ukrayna ve İran mesajı: Çatışmalar yakında sona erecek

23:48 06.10.2026
© REUTERS Kylie CooperABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı çözmek için yürüttüğü çalışmaların yakında sonuç vereceğini söyledi. Trump ayrıca, İran ile olan gerilimi "iyi ya da kötü bir şekilde" bitireceklerini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletinde katıldığı bir etkinlikte dış politika hedefleri ve ABD ordusunun rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların henüz bitmediğine dikkat çeken Trump, barış çabalarına işaret ederek, "Bunun üzerinde çalışıyorum ve oldukça yakında gerçekleşecek" dedi.
Konuşmasında İran ile yaşanan gerilime de değinen ABD Başkanı, net mesajlar vererek, "Bu işi artık sonuçlandırmamız gerekiyor. Mesele, bunu iyi şekilde mi yoksa kötü şekilde mi yapmak istediğimiz. Hangisi olacağını çok yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.
Washington’ın askeri gücünü dünyada barış ve iyi niyet ortamı oluşturmak amacıyla kullandığını savunan Trump, ordunun kapasitesine yönelik ise şunları kaydetti:
Silahlı kuvvetlerimizi ilk başkanlık dönemimde adeta yeniden inşa ettim. İkinci dönemimde ise bu gücü bir miktar kullandık.
Trump, attıkları adımlardan ve elde edilen sonuçlardan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2026
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Trump'tan İran açıklaması: 'Bırakın Los Angeles'ı ve San Diego'yu yok etsinler'
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