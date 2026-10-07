https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/spkdan-21-kisi-hakkinda-suc-duyurusu--1109373495.html

SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu

SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu

Sputnik Türkiye

SPK, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T23:13+0300

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2026-10-07T23:21+0300

türki̇ye

sermaye piyasası kurulu (spk)

son dakika

suç duyurusu

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı. Buna göre SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve aynı kişiler hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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sermaye piyasası kurulu (spk), son dakika, suç duyurusu