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SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu
SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu
Sputnik Türkiye
SPK, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T23:13+0300
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sermaye piyasası kurulu (spk)
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı. Buna göre SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve aynı kişiler hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/5-kisiyi-35-milyon-lira-dolandirdi-sahte-savci-tutuklandi-1109371498.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), son dakika, suç duyurusu
sermaye piyasası kurulu (spk), son dakika, suç duyurusu

SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu

23:13 07.10.2026 (güncellendi: 23:21 07.10.2026)
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© AA
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SPK, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı.
Buna göre SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve aynı kişiler hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
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